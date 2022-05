Schotte Alan Clyne überzeugt nicht nur beim 1. SC Kempten

Der Schotte Alan Clyne spielt eigentlich für den 1. SC Kempten in der Squash-Bundesliga. Jüngst überzeugte er bei einem hochkarätigen Turnier in Irland.

04.05.2022 | Stand: 12:00 Uhr

Ganz starker Auftritt von Squash-Profi Alan Clyne (35), der für den 1. SC Kempten in der Bundesliga aufschlägt. Bei den Cannon Kirk Irish Open in Dublin/Irland zog der Schotte nach überzeugenden Auftritten ins Finale ein, wo er gegen Landsmann Greg Lobban in drei Sätzen den Kürzeren zog.

1. SC-Profi überzeugt bei Challenger-Turnier in Irland

Beim mit 5400 Dollar für den Sieger dotierten Challenger-Turnier in der irischen Hauptstadt war das Finale ein rein schottische Angelegenheit. Clyne (Weltranglistenplatz/WRL 48) hatte auf dem Weg ins Endspiel hochkarätige Gegner aus dem Weg geräumt.

In Runde zwei bezwang er den US-Amerikaner Faraz Khan (WRL 53) ebenso in fünf kräftezehrenden Sätzen wie im Vierteldinale den Engländer Patrick Rooney (WRL 26). Überraschend schnell beendete Clyne das Halbfinale gegen den Franzosen Auguste Dussourd (WRL 45), den er in drei Sätzen hochkant aus dem Wettbewerb warf.

Alan Clyne: Finalduell gegen einen schottischen Landsmann

Im Finale wartete mit Lobban ein weiterer Highlander, ebenfalls in Inverness geboren. Das war es aber schon mit romantischen Gemeinsamkeiten. Es ging zur Sache. Der sechs Jahre jüngere Lobban gewann zwar in drei Sätzen, doch die Ballwechsel waren lang und hart umkämpft. Möglicherweise musste Clyne seinen anstrengenden Siegen zuvor Tribut zollen. Für den Finaleinzug kassierte Clyne 345 Weltranglisten-Punkte. Damit dürfte er bei der nächsten Veröffentlichung einen Sprung nach vorne machen.

Über Clyne verliert Dietmar Jürschik, der Vorsitzende des 1. SC Kempten, nur lobende Worte. „Er ist in den vergangenen Jahren einer unserer Erfolgsgaranten gewesen.“ Clyne trat wegen der Corona-Krise – Reisen von der britischen Insel zum Festland waren nicht oder teils nur unter äußerst erschwerten Bedingungen möglich – vergangene Saison nicht für die Allgäuer an. Der Schotte ist aber fester Bestandteil des Kaders für die kommende Saison der Kemptener.

Lesen Sie auch