"Profs Night" zieht um: Studierende feiern in Marktoberdorf statt im Kemptener Parktheater

Nach einer kurzfristigen Absage feiern Studierende und Dozenten aus Kempten im Papillon in Marktoberdorf. Fehlen Feier-Alternativen in der Hochschulstadt?

15.12.2022 | Stand: 17:01 Uhr

Tanzfläche statt Hörsaal – das gilt seit Jahren bei der Kemptener „Profs Night“, wenn Dozierende ihre Lieblingssongs auflegen und hunderte Studierende mitfeiern. Zum ersten Mal findet die Veranstaltung nun aber nicht an dem Ort statt, an dem die Hochschule ihren Hauptsitz hat, sondern in Marktoberdorf im Ostallgäu. Eine Gelegenheit über die die Studierenden froh seien, „auch wenn viele gerne weiter in Kempten feiern würden“, sagt Studierendenvertreter Tim Greinus, der zu den Organisatoren gehört.

