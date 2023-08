Programm der Allgäuer Festwoche in Kempten am Donnerstag, 17. August

Heute, Donnerstag, 17. August 2023, ist der sechste Tag der Allgäuer Festwoche Kempten. Das ist heute das Programm auf der Messe, im Stadtpark und im Festzelt.

Hier finden Sie das Programm heute (17.8.2023) auf der Allgäuer Festwoche in Kempten.

Die Festwoche findet von Samstag, 12. August, bis Sonntag, 20. August 2023, in Kempten statt. Auf die Besucherinnen und Besucher der Festwoche Kempten wartet neun Tage lang ein vielfältiges Programm.

Allgäuer Festwoche: Programm heute auf der Bühne im Stadtpark Kempten am Donnerstag, 17.8.:

17.30 Uhr: Jumping Allgäu

18.30 Uhr: Malajka Ahlam

20 Uhr: Polarhertz

21.30 Uhr: Daniel Maier

Festwoche Kempten: Messe-Programm am Donnerstag, 17. August

10 Uhr

Allgäuer Überlandwerk (Halle 1) Landwirtschaftsschule Kempten: Studierende präsentieren, wie sie nachhaltig Landwirtschaft betreiben (Halle 1) Cooklife (Halle 2) Almwelt (Halle 3) energie schwaben (Halle 6) Hartig: Stoffbeutel für interessierte Standbesucher (Halle 6) DELPHIN Germany (Halle 8) Schminkvorführungen, kurz Make-Up (Halle 8) Kleine Überraschung bei Einkauf (Halle 8) Jeder Einkauf bekommt eine recycelte PET Tasche (Halle 10) Allgäuer Alpenwasser (Halle 10) bigBox Allgäu (Halle 13) AVA-AGRAR Verlag (Freigelände) Spirituosen-Werkstatt (Freigelände) Kinderbaustelle (Freigelände)

11 Uhr Ökologische Dämmstoffe und Wandaufbauen im Holzrahmenbau (Halle 7)

15 Uhr "Moderne und nachhaltige Ziegelbauweise (Halle 7)



Programm im Linggpark, Stiftzelt am Donnerstag, 17. August

11 Uhr: Hubert Weber

19 Uhr: Lausbuam

Programm im Festzelt auf dem Königsplatz am Donnerstag, 17. August

11 Uhr: Milchmösl Blos'n

15 Uhr: Musikkapelle Kraftisried

19 Uhr: Obermindeltaler Musikanten Willofs

Heels-Alpe-Programm am Donnerstag, 17. August

18 Uhr: Alfons Kennerknecht mit Gastmusiker

Das ist die Festwoche Kempten

Seit 1949 findet jedes Jahr im August in Kempten für neun Tage die Festwoche statt. Auf der Homepage der Allgäuer Festwoche wird Kemptens fünfte Jahreszeit mit drei Wörtern beschrieben: "Wirtschaftsmesse, Kulturtage und Heimatfest".

Nach Aussage des Veranstalterkomitee ist die Festwoche die größte Wirtschaftsmesse der Region und gehört zu den zehn größten Verbrauchermessen in Deutschland.

Tickets, Preise und Öffnungszeiten der Allgäuer Festwoche 2023

Besucherinnen und Besucher können unter verschiedenen Tickets auswählen, neben Tagestickets sind etwa Mittags- oder Abendkarten erhältlich. Die Gastronomie öffnet täglich von 10 bis 24 Uhr. Auf die Wirtschaftsmesse können Gäste zwischen 10 und 18 Uhr und das Bühnenprogramm läuft von etwa 12 bis 23 Uhr.

Kultur im Residenzhof 2023 in Kempten

In der Woche vor der Festwoche findet auch in diesem Jahr wieder ein Kulturprogramm im Innenhof der Residenz Kempten statt. Was vom 4. bis 9. August geboten ist, lesen Sie hier.

(Alle Angaben ohne Gewähr, Änderungen vorbehalten. Stand: 11. August 2023)

