Projekt Fenepark nimmt Fahrt auf: Modepark Röther vergrößert 2023

Die Pläne fürs Einkaufszentrum in Kempten-Nord werden konkret. Ab Montag öffnet das Restaurant länger. Das ist noch geplant: Feneberg, Discounter und Drogerie

05.12.2022 | Stand: 05:30 Uhr

Kunden, die gern im Fenepark Lebensmittel, Mode und mehr einkaufen oder dort etwa zum Essen oder zum Friseur gehen, dürfen sich freuen: Lange wurde um die Zukunft des wichtigen Einkaufsstandorts im Kemptener Norden gerungen. Jetzt nimmt die geplante Modernisierung mit neu strukturierten Einkaufsflächen an Fahrt auf. Läuft alles glatt, könnte im zweiten Halbjahr 2023 der Modepark Röther einen großen Teil seiner neuen Fläche im ersten Obergeschoss eröffnen. Das ist Grundlage für viele weitere Änderungen. Den Projektstand erläutert Unternehmer Christof Feneberg. (Lesen Sie auch: Wohin mit den Autos? An diesen 50 Stellen in Kempten gibt es jetzt ein Winter-Parkverbot)

