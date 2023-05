Prokrasti ... – was? Beliebte Fremdwörter von "volatil" bis "binär" erklärt

Sie begegnen uns immer wieder: Fremdwörter. Besonders häufig genutzte wollen wir hier erklären – anlässlich des bundesweiten Fremdworttags.

20.05.2023 | Stand: 10:01 Uhr

Unsere Art zu reden ist ja oft sehr profan – doch ohne profunde Kenntnisse wird auch der Gebrauch von Fremdwörtern kaum reüssieren. Ohnehin ist ihr Einsatz als reiner Akzentuierungsversuch bezüglich des eigenen – faktisch oft mediokren – Bildungsstatus per se malizös. Das lässt sich auch am bundesweiten Fremdworttag diesen Samstag nicht negieren. Mancher kann es dennoch nicht lassen. Deshalb wollen wir hier Fremdwörtern auf den Grund gehen, die derzeit besonders oft zu hören sind. Doch zuvor eine Übersetzung der einleitenden, unnötig hochtrabenden Sätze.

Allen bekannt und trotzdem wird Klimaschutz oft falsch erklärt

„Profan“ bedeutet gewöhnlich, sollte aber nicht mit „profund“ (tiefgründig) verwechselt werden – und erst recht nicht mit „Propan“, einem farb- und geruchlosen Gas. „Reüssieren“ heißt nichts anderes, als Erfolg zu haben. Der Rest des Absatzes lässt sich so übersetzen: „Fremdwörter nur zu nutzen, um den eigenen – tatsächlich oft nur mittelmäßigen – Bildungsstatus zu betonen, ist boshaft. Das lässt sich nicht leugnen.“ Fremdwörter klingen jedoch nicht nur hochtrabend, sie können auch praktisch sein, wenn sie etwas besonders präzise ausdrücken. Das setzt voraus, dass das Gegenüber das Wort kennt. So manches Fremdwort taucht sehr häufig auf. Hier ein Überblick samt Erklärung:

Klimaschutz: Nicht ein Fremdwort im klassischen Sinne – und trotzdem regelmäßig falsch eingesetzt. Immer öfter wird der Begriff nämlich dann genutzt, wenn es um reinen Natur- und etwa Artenschutz geht. Einen Bezug zum Klima gibt es dabei häufig gar nicht.

Emissionen und Immissionen: Klingt ähnlich, beschreibt oft das Gleiche, aber aus unterschiedlichen Perspektiven. Leicht abzuleiten vom Lateinischen „ex“ (dt: aus) und „in“ (dt: in). Emissionen ist das, was nach außen dringt, Immissionen wirken nach innen. Als Beispiel: Menschen in einem Haus sprechen vom Verkehrslärm als Immission, gleichzeitig handelt es sich um die Emission der Autos.

Von Krieg bis Energie: Volatil entwickelt sich zum Trendwort

avisieren und anvisieren: Kleiner, aber feiner Unterschied – wer avisiert, kündigt an, wer anvisiert, nimmt ins Ziel.

indigniert: Zugegeben, als der Autor dieser Zeilen das Wort zum ersten Mal hörte, schaute er – den Kontext zufällig richtig deutend – betroffen und schlug das Wort später nach. Wer indigniert ist, ist unangenehm berührt oder entrüstet. „Konsterniert“ ist dagegen, wer sich bestürzt oder fassungslos fühlt.

volatil: Derzeit ein Trendwort. Sei es der Frieden, die Energieversorgung, unser Wohlstand – scheinbar alles wird als volatil bezeichnet. Gemeint ist „unbeständig“, „flüchtig“.

binär: Oft genannt, wenn es um Geschlechter geht. Meint: Einem System mit zwei Kategorien angehörig. Also: männlich/weiblich im Gegensatz zu männlich/weiblich/divers. Was zum nächsten Fremdwort ebendieser Diskussion führt.

Bis hierhin gelesen? Dann prokrastinieren Sie wohl nicht

divers: Bedeutet eigentlich nur „verschieden“. Im oben genannten Fall eben weder männlich, noch weiblich. Das Wort „Diversität“ meint dementsprechend die „Vielfalt“.

homophob: Apropos Geschlechterdiskussion – „homophob“ ist, wer homosexuelle Menschen allein aufgrund ihrer sexuellen Orientierung (krankhaft) ablehnt und das auch zeigt.

Prokrastination: Wer es bis hierher geschafft hat, leidet wohl nicht darunter – außer er oder sie müsste gerade eigentlich etwas anderes erledigen. Mit „Prokrastination“ bezeichnet man das Aufschieben anstehender Aufgaben.