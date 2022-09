Protestaktion auf B12 in Kempten führt zu Behinderungen im Berufsverkehr

Umweltaktivisten haben am Dienstagmorgen in Kempten die B12-Zufahrt zur Innenstadt blockiert. Es kommt aktuell zu Stau und Verkehrsbehinderungen.

06.09.2022 | Stand: 08:59 Uhr

Eine Protestaktion auf der B12 in Kempten nahe des Berliner Platzes hat am Dienstagmorgen zu Stau und Verkehrsbehinderunge geführtn. Aktivisten hatten gegen 8 Uhr die Fahrbahn in Richtung Innenstadt blockiert. Einige der Demonstranten klebten sich dabei mit den Händen auf der Straße fest.

Gut eine Stunde lang ging für Autofahrer in Fahrtrichtung Kempten-Innenstadt nichts mehr. Der Verkehr staute sich bis auf die Abfahrt der A7 in Richtung Kempten. Die Polizei war vor Ort, sperrte die Straße und leitete den Verkehr um. Kurz vor 9 Uhr wurden die Aktivisten dann von Beamten von der Straße gelöst.

Google Maps zeigt gegen 8.15 Uhr den Stau, den die Straßenblockade auslöste. Autofahrer sollten den Bereich umfahren. Bild: Screenshot/AZ

Eine ähnliche Aktion von Umweltaktivisten hatte bereits Ende Mai in Kempten für erhebliche Verkehrsbehinderungen gesorgt. Gegen neun mutmaßliche Beteiligte leitete die Polizei damals Ermittlungen wegen des Verdachts auf Nötigung im Straßenverkehr ein. Den Demonstranten droht dafür Geld- oder sogar Gefängnisstrafe bis zu drei Jahren. Außerdem wurde ein Verstoß gegen das Versammlungsrecht geprüft, weil die Aktion nicht angemeldet war.

Straßenblockaden von Umweltaktivisten gab es zuletzt immer wieder in Deutschland. Verantwortlich dafür zeichnete eine Gruppierung namens "Letzte Generation", die nach einem Klima-Hungerstreik in Berlin vor einem Jahr entstanden war. Aktivisten klebten sich dabei auf der Fahrbahn fest, was lange Staus und Ärger bei Autofahrern auslöste. Zuletzt klebten sich Protestierende auch an Kunstwerke in Museen oder drehten an Öl- und Gasleitungen Ventile zu. Ziel der Aktionen ist nach Angaben der Gruppe einen Abkehr von Öl, Kohle und Gas, bei deren Verbrennung klimaschädliches Kohlendioxid frei wird.

Dieser Artikel wird weiter aktualisiert.

