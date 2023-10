An den Illerstufen zugeschlagen oder nicht? - Trotz Videobeweis gibt es Zweifel

Ein Mann steht vor dem Amtsgericht Kempten. Betrunken soll er einen Fremden am Illerufer geschlagen haben - wegen eines vermeintlich gestohlenen Smartphones.

10.10.2023 | Stand: 05:25 Uhr

Es ist Sommer in Kempten, die Dämmerung bricht langsam über die Stufen entlang der Iller herein. Dort sitzen viele Menschen. Ein Mann – er und seine Begleiter sind sichtlich betrunken – habe eine leere Flasche in Richtung einer anderen Gruppe geworfen, erzählt ein Zeuge vor dem Amtsgericht Kempten. Der 33-jährige Vater, der im Juli 2022 mit seiner Tochter am Ufer sitzt, filmt, was danach passiert: Zuerst eine lautstarke Diskussion, dann ein Schlag und noch einer.

Doch hat auch der 36-jährige Angeklagte zugeschlagen? „Wenn ich den haue, dann steht der nicht mehr auf. Ich habe ihm nur gedroht und an ihm vorbeigeschlagen und dann war er auch schon weg“, sagt der Angeklagte während des Prozesses.

Kempten: Ein verschwundenes Smartphone soll Auslöser für den Streit gewesen sein

Wem er da mit einem Schlag gedroht haben will, weiß niemand der bei der Verhandlung Anwesenden. Auf dem Video zu sehen, ist der Geschädigte aber – ein Mann mit Hut. Der Angeklagte ist sich sicher: Dieser Mann hat sein Handy geklaut. Das sei auch der Auslöser für den Streit gewesen. „Er kam zu mir und wollte eine Zigarette, danach war mein Handy weg, das ich hinter mir auf die Stufen gelegt hatte“, sagt er.

Auf dem Video ist nichts von einem Mobiltelefon zu hören oder zu sehen. Was aber zu sehen ist: Der Angeklagte holt aus in Richtung des Unbekannten, danach fällt dieser. Der Verteidiger des 36-Jährigen sagt: „Aber er hat den Schlag nur angedeutet, damit der andere das Handy wieder rausrückt.“ Ihr gegenüber habe der Angeklagte nichts von einem fehlenden Handy erwähnt, sagt eine Polizeibeamtin, die an dem Sommerabend vor Ort war. Die Gruppe um den Angeklagten habe sich allgemein kaum gegenüber der Polizei geäußert und auch einen Alkoholtest verweigert. Der Verteidiger sagt: „Mein Mandant hatte Minimum eine Flasche Schnaps intus.“

Angeklagter stand bereits mehrfach vor dem Gericht in Kempten

Vor Gericht ist der 36-Jährige kein Unbekannter. Verurteilt wurde er bereits wegen Betrugs, Diebstahls, Beleidigung oder Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz. Auch zwei Wochen vor der Tat stand er vor Gericht, was dem Mann laut der Staatsanwältin negativ auszulegen sei. Positiv zu werten sei hingegen seine Einlassung. Dass er den Unbekannten mit dem Hut nur bedroht habe, lasse sich nicht bestätigen, sagt die Richterin: „Ich halte die Geschichte mit dem Handy für eine Schutzbehauptung.“

Der Angeklagte selbst gibt Einblick, was in ihm vorgegangen sei, als er zum danebengegangenen Schlag ausholte. Er sagt: „Ich saß ja schon einmal im Gefängnis. Ich wusste, ich kann den jetzt nicht hauen, dann sitze ich gleich wieder. Das hat mich zurückgehalten.“ Das Urteil: Eine Geldstrafe von insgesamt 2000 Euro – 50 Tagessätze á 40 Euro – wegen versuchter Körperverletzung. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.