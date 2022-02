Brandstiftung in Kemptener Mehrfamilienhaus? Angeklagter will nichts davon wissen

Ein 62-Jähriger aus Kempten steht wegen versuchter Brandstiftung vor Gericht. Ein Nachbar hatte das Feuer im Keller entdeckt und so Schlimmeres verhindert.

Polizei, Feuerwehr und Sanitäter stürmen in ein Mehrfamilienhaus in Kempten. Im Keller brennt es. Die Mülltonne. „Der Verdacht fiel schnell auf den Angeklagten“, sagt ein Polizeibeamter vor dem Kemptener Landgericht, der an dem Abend im März 2021 im Einsatz war.

Der Angeklagte, das ist ein 62-jähriger Mann. Vorgeworfen wird ihm versuchte schwere Brandstiftung und Sachbeschädigung. Zur Verhandlung umhüllt ein grünes Hemd seinen bauchigen Körper, am Tatabend vermutete die Polizei Spuren von Ruß auf seinem nackten Oberkörper. Der Polizist sagt: „Als wir ihn antrafen, war er schwarz wie ein Kaminkehrer.“ Der 62-Jährige will davon nichts wissen. Ein Urteil fällt an diesem Tag noch nicht.

Schon 2015 zündelte der Angeklagte in dem Haus in Kempten - und wurde dafür verurteilt

Über einen Müllschacht im zweiten Stock soll der Kemptener das Feuer verursacht haben. Das Brandgutachten des Bayerischen Kriminalamts legt nahe, dass Zigarettenstummel der Auslöser waren. Spuren von Asche klebten im Einwurfschacht.

„Was den Brand tatsächlich verursacht hat, lässt sich nicht genau sagen“, sagt die Sachverständige. Die Oberfläche des im Keller stehenden Müllcontainers sei verkohlt gewesen. Um den Müllschacht im zweiten Stock waren die Wände vom Ruß schwarz gefärbt. Gefährlich für die Hausbewohner sei vor allem der Rauch gewesen, der aus dem Keller durch das Treppenhaus in die Wohnungen zog.

Der Angeklagte steht nicht das erste Mal wegen Brandstiftung vor Gericht

Es ist nicht das erste Mal, dass der Angeklagte wegen Brandstiftung vor Gericht steht. 2015 soll er in dem sechsstöckigen Haus den Teppichboden auf dem Flur mit Desinfektionsmittel als Brandbeschleuniger angezündet haben.

Zwei Jahre und sechs Monate waren die Strafe dafür. Der Kemptener verbrachte sie wegen eines Alkoholproblems in einer Entzugsklinik. „Sobald er trinkt, gibt es wieder Probleme“, sagt ein Nachbar, der als Zeuge geladen ist. Wegen unterschiedlicher Delikte stand der 62-Jährige seit 1980 insgesamt zwölf Mal vor Gericht.

Wegen eines Alkoholproblems machte der Angeklagte einen Anzug - zuhause kamen Rückfall und Probleme

Nach einem lauten Scheppern kam der Nachbar am Abend des Feuers auf den Flur. Durch einen Spalt am Müllschacht entdeckte er das Flackern des Feuers im Keller. Dem 55-Jährigen war der Vorfall aus dem Jahr 2015 im Gedächtnis geblieben. Noch dazu sei die Wohnungstür des Angeklagten, direkt neben dem Mülleinwurf, ein Stück weit offen gestanden. „Ich habe ihm gesagt, dass es draußen brennt. Er entgegnete, dass er nichts damit zu tun hat.“ Mit dem Besitzer einer anderen Wohnung verständigte der Nachbar die Polizei.

„Anfang des Jahres ist das Alkoholproblem wieder aufgetaucht“, sagt der Betreuer des Angeklagten. Er unterstützt ihn seit sechs Jahren bei Vermögen, Behördlichem und kontrolliert seinen Aufenthaltsort. Bevor der 62-Jährige zurück in seine Wohnung nach Kempten kam, in der er seit etwa 20 Jahren lebt, war er in der Forensik und einem Wohnheim untergebracht. Jetzt habe sich gezeigt, dass ein eigenständiges Leben wohl nicht mehr möglich sei.

„Er hat Probleme, sich zu erinnern, auch an wichtige Ereignisse wie seine Hochzeit“, sagt der Betreuer. Das Trinken sei ein Muster, das auftrete, wenn der Angeklagte überfordert ist. Auch die Wohnung voller Essensreste, Zigarettenstummel und Weinflaschen zeichne dieses Bild. Doch der Angeklagte wollte nach dem stationären Aufenthalt in seine Wohnung zurück. „Es ist schwer, gegen den Willen des Betroffenen zu entscheiden“, sagt Richter Christian Roch. Ein Urteil fällt an diesem Tag nicht. Das ärztliche Gutachten soll das Bild vervollständigen und zeigen, wie es für den 62-Jährigen weitergeht.

