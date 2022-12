Prozess um tödlichen Jogger-Unfall: Landgericht Kempten weist Klage ab

Ein 39-jähriger Familienvater ist 2019 ums Leben gekommen, als er bei einem Sturm joggen ging. Seine Witwe klagte gegen die Stadt. Das Gericht hat entschieden.

16.12.2022 | Stand: 17:00 Uhr

Es war ein tragischer Unfall im März 2019: Ein Familienvater brach am Abend zum Joggen auf und wurde im Haubensteigweg in Kempten von einem herabstürzenden Ast getroffen. Einen Tag später starb er an seinen Verletzungen. Seine Witwe glaubt, dass die Stadtverwaltung an dem Unglück eine Mitschuld trägt – und klagte. Nach vielen Monaten hat das Landgericht Kempten eine Entscheidung getroffen: Die Stadt hat ihre Pflichten nicht verletzt. Die Klage wurde abgewiesen.

