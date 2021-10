Frau erfindet Vergewaltigung, um ihrem Partner zu schaden - am Ende verlässt das Paar gemeinsam den Saal

Eine 42-Jährige aus Kempten brachte ihren Partner nach einem Streit mit einer Lüge hinter Gitter. Dieser hielt ihr aber auch nach dem Gerichtsurteil die Treue.

07.10.2021 | Stand: 05:30 Uhr

Ein nächtlicher Beziehungsstreit heuer im Mai endete in der Gefängniszelle – für den Freund einer 42-Jährigen. Der Grund: Sie hatte die Polizei gerufen und behauptet, von ihm vergewaltigt worden zu sein. Einen Tag später erklärte sie den Kemptener Beamten, der Sex sei einvernehmlich gewesen. Nun musste sich die Frau wegen falscher Verdächtigung vor dem Amtsgericht Kempten verantworten. Richter Peter Koch verurteilte sie zu einer Geldstrafe in Höhe von 120 Tagessätzen à 15 Euro.

Beziehungsstreit führt vor's Gericht - Angeklagte behauptete, vergewaltigt worden zu sein

„Ja, ich habe gelogen, das stimmt. Wir hatten ganz normalen Sex, ich und mein Freund“, sagte die Angeklagte. Nachdem die Polizeibeamten in der Nacht im Mai an der Wohnung eingetroffen waren, belehrten sie die Frau, dass sie die Wahrheit sagen müsse. „Da sind Sie zurückgerudert und sagten, der Geschlechtsverkehr sei am Anfang einvernehmlich gewesen, dass Sie währenddessen aber nicht mehr wollten“, hielt ihr Richter Koch vor. Ihr Freund wurde vorläufig festgenommen – nach Ende der ärztlichen Untersuchung seiner Partnerin aber wieder entlassen. (Lesen Sie auch: Große Razzia der Polizei gegen Geldwäsche und organisierte Kriminalität in Deutschland)

Angeklagte vor dem Amtgericht Kempten: "Ich habe einen Fehler gemacht"

Und warum das alles? „Weil ich meinen Freund rausschmeißen wollte und er nicht gehen wollte. Wir haben gestritten. Ich habe einen Fehler gemacht, wir waren beide zu.“ Die 42-Jährige erzählte, dass sie und ihr Freund ein Alkoholproblem hätten, jetzt aber versuchen würden, da rauszukommen und außerdem Arbeit zu finden.

Ein Polizist sagte aus, dass die Frau an dem Abend im Mai widersprüchliche Angaben gemacht habe. „Es kam nie klar heraus, was passiert war.“ Eine Untersuchung im Krankenhaus habe sie nicht gewollt. Erst nach gutem Zureden sei sie einverstanden gewesen. (Lesen Sie auch: Mutmaßlicher Steinewerfer in Memmingen vor Gericht: "Ich gehe davon aus, dass der wahre Täter noch nicht gefasst ist")

Prozess wegen falscher Verdächtigung: Aus Angst bei der Untersuchung gelogen

Die 42-Jährige sagte, sie sei zu der Untersuchung gezwungen worden. „Sonst hätte ich eine Anzeige gekriegt und wäre im Knast gelandet.“ Gegenüber der Ärztin hatte die Angeklagte von „vaginaler Penetration“ gesprochen. „Wenn man da so liegt, hat man auch Angst“, sagte sie zu ihrer Verteidigung. „Aus Angst etwas Falsches sagen, das geht nicht“, entgegnete der Richter.

Der Staatsanwalt rechnete der Frau dennoch an, dass sie kurz nach ihrer Lüge diese gestanden und sich mit ihrem Freund wieder versöhnt habe. Allerdings sei sie vorbestraft und Vergewaltigung ein sehr schwerer Vorwurf. Bei derartigen falschen Verdächtigungen bestünde zudem die Gefahr, das echten Opfern sexueller Gewalt nicht mehr geglaubt werde. Er forderte 120 Tagessätze à 15 Euro.

Richter verhängt in Kempten statt Haft- eine Geldstrafe

Richter Koch entsprach dieser Forderung. Zwar könne falsche Verdächtigung mit bis zu fünf Jahren Gefängnis bestraft werden. Doch die Frau habe ein Geständnis abgelegt und sei alkoholbedingt enthemmt gewesen. „Um so etwas zu widerrufen, braucht man Mut und einen klaren Kopf.“

Koch betonte, an die 42-Jährige gerichtet, dass ihr Freund etwa eine Stunde lang in der Haftzelle saß. „Wegen Ihren falschen Anschuldigungen.“ Der Freund der Frau erschien nach Urteilsverkündung im Gerichtssaal. „Wir sind halt zwei Streithähne“, sagte er, lächelte und verließ mit der 42-Jährigen das Gericht. Das Urteil ist rechtskräftig. (Lesen Sie auch: Mann nach Streit mit Wasserwaage totgeprügelt: 40-Jähriger in Nürnberg vor Gericht)