Ein Prachtstück für die Prunkräume der Kemptener Residenz

Manchmal ist man von etwas derart fasziniert, dass man nur noch staunt und alles um sich herum vergisst: Margarete Gradmann erging es so vor etwa drei Jahren. Die Vorsitzende des Vereins Freunde der Kemptener Museen (fkm) sollte in einem Kemptener Haus Kunst-Stiche begutachten.

Doch die interessierten sie zunächst gar nicht, denn beim Betreten des Wohnzimmers zog sie sogleich ein besonderes Schmuckstück in Bann: eine Prunkuhr aus dem späten 18. Jahrhundert, kreiert von Johann Baptist Pfeffer, dem einstigen Hofuhrmacher des Stiftes Kempten.

Zum Leidwesen Gradmanns stand sie jedoch nicht zum Verkauf. Doch als der Haushalt später aufgelöst wurde, meldeten sich die Erben bei ihr. Die fkm-Vorsitzende fackelte nicht lange und erstand für ihren Verein das Meisterwerk vergangener Uhrmacherkunst. Nun können es Besucherinnen und Besucher der Prunkräume der Kemptener Residenz bestaunen. Denn die Freunde der Kemptener Museen übergaben die Prunkuhr als Dauerleihgabe für die Residenz der Bayerischen Schlösserverwaltung ( München).

Prunkräume der Resizdenz Kempten: Drei prachtvolle Uhren ausgestellt

„Eine wunderbare Ergänzung für die Prunkräume“, sagt Museumsreferent Dr. Matthias Memmel von der Schlösserverwaltung. Was ihn besonders freut: In der Hofkanzlei, dem Ausgangspunkt der Führungen durch die Prunkräume, finden sich nun insgesamt drei prachtvolle Zeitmesser aus der Werkstatt des Kemptener Uhrmachers Pfeffer.

„Glücklich und zufrieden“ zeigt sich Margarete Gradmann. Denn die Uhr, die um 1785 gefertigt wurde, fristete über zwei Jahre lang ein Schattendasein im Tresor des fkm. 1998 war sie erstmals bei der Landesausstellung „Bürgerfleiß und Fürstenglanz“ in Kempten öffentlich zu sehen, sagt Dr. Werner Scharrer.

Fürstabt Rupert von Neuenstein schenkte die Uhr 1788 Pater Jacob vom Prämonstratenserstift in Rot an der Rot. So steht es eingraviert auf der Uhrenrückwand des reich geschnitzten und fast vollständig vergoldeten Holzgehäuses. Eine Besonderheit ist, dass anstelle der Pendelscheibe eine Knabenfigur auf einer Schaukel sitzt.

„Leben und Werk von Johann Bapist Pfeffer waren bisher so gut wie unerforscht“

„Leben und Werk von Johann Bapist Pfeffer waren bisher so gut wie unerforscht“ erklärt Scharrer. Er fand heraus, dass der Uhrmacher 1812 im hohen Alter von 89 Jahren starb. Pfeffer sei wohl zugezogen, da sich – zurückgerechnet – um 1723 kein Taufeintrag in Kempten St. Lorenz finde.

Stattdessen gebe es drei Hochzeitseinträge (1757, 1773, 1783). Der Kemptener Goldschmied Joseph Peter (1735 - 1807), von dem die Sonnenmonstranz in der Dietmannsrieder Pfarrkirche St. Blasius und Quirinus stammt, war bei der zweiten Hochzeit Trauzeuge, fand Werner Scharrer heraus.

Dr. Werner Scharrer erhält für sein großes Engagement die Johannnes-Medaille

Seit gut 30 Jahren kümmert er sich um die fkm-Kunstsammlung, die über 2000 Werke umfasst. 39 Ausstellungen hat der heute 68-Jährige kuratiert. Gern spürt er Werke auf. „Oft ist es die letzte Möglichkeit, ein Objekt vor dem Vergessen zu retten“, sagt er. Für fkm-Vorsitzende Gradmann ist Scharrer ein Glücksfall. „Ein super Mensch und Kunsthistoriker“, sagte sie und verlieh ihm für sein großes Engagement die Johannes-Medaille des Vereins.

Erhielt die Johannes-Medaille des fkm-Vereins: Dr. Werner Scharrer. Bild: Ralf Lienert

Die Johannes-Medaille der Freunde der Kemptener Museen (fkm) ist eine Bronzeplakette, die Bildhauer Hans Wachter 1991 gestaltete. Benannt ist sie nach dem Motiv des ersten fkm-Ankaufs, eine Skulptur des „Hl. Johannes“. Sie erhielten Sponsoren und Mitglieder. Nach Margarete Gradmann ist Werner Scharrer der 15. Preisträger.

Führungen durch die Prunkräume der Kemptener Residenz finden immer samstags und sonntags statt (10 bis 16 Uhr, alle 45 Minuten).

