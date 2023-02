Psychische Belastungen steigen: Die Barke in Kempten unterstützt Familien in Not

Seit Jahren finden Mütter und Kinder in der Barke Zuflucht. Mit neuer Leitung will die Einrichtung auch Väter im Blick haben. Psychische Hürden steigen.

25.02.2023 | Stand: 11:27 Uhr

Eine Barke ist ein kleines Boot ohne Mast. Ein Symbol für einen Ort, der Müttern wie Kindern Geborgenheit und Sicherheit bieten soll. Mit diesem Gedanken gründete Sylvia Kruse 1998 die private Mutter-Kind-Einrichtung in einem alten Pfarrhaus in Lauben. Die Barke ist Teil des Landesverbandes privater Träger der freien Kinder-, Jugend- und Sozialhilfe in Bayern. Evelyn Stark, die Tochter von Kruse, leitet die Barke seit Anfang des Jahres mit ihrem Mann. ,,Die Einrichtung ist seit der Kindheit ein Teil meines Lebens”, sagt die 32-Jährige.

Fast alle Mütter, die in die Barke nach Lauben kommen, haben Gewalt erfahren

Was ursprünglich mit der Jugendhilfe für minderjährige Mütter in einer Wohngemeinschaft im Haus Lauben begann, weitete sich über die Jahre auf mehrere Betreuungsangebote aus. ,,Durch diese Erweiterung unserer Konzeption betreuen wir heutzutage auch Mütter bis zu einem Alter von 40 Jahren”, erzählt Stark. Seit 2001 haben volljährige Mütter im Haus in Leupolz außerdem eine Möglichkeit, in einer eigenen Wohnung mit ihrem Nachwuchs ein selbstständiges Leben aufzubauen. 2018 schaffte die Barke zusätzlich eine therapeutische Wohn- und Lebensgemeinschaft in Heising. Anlass dazu war der steigende Bedarf nach Plätzen mit psychologischer Betreuung.

,,In den letzten Jahren hat die Anzahl der psychischen Erkrankungen unter unseren Bewohnerinnen verstärkt zugenommen”, erzählt Stark. Als Grund vermutet die Leiterin der Barke den heute aufgeschlossenere Umgang mit psychischen Erkrankungen. Für alle Einrichtungen der Barke gilt: Ein familiäres Umfeld, Stabilität, Sicherheit und Perspektiven schaffen. Gerade die ersten Lebensjahre seien ausschlaggebend für die Bindung zwischen Mutter und Kind. Laut Stark hat fast jede Mutter, die sie betreuen, schon einmal physische und psychische Gewalt erlebt.

Erste-Hilfe und Kapfsportkurs soll jungen Müttern im Oberallgäu Selbstbewusstsein geben

Eshan Montaseri aus Wildpoldsried möchte mit seiner Kampfsportschule Komak den Mädchen und Frauen dabei helfen, mit solchen schwierigen Erfahrungen umzugehen. Ein kostenfreier Selbstverteidigungskurs soll etwa das Selbstbewusstsein der Teilnehmerinnen stärken. Denn laut Montaseri verändert sich durch die Übungen und das Training die Körpersprache sowie die Ausstrahlung nach außen. Der Erste-Hilfe-Kurs soll den Müttern einen sicheren Umgang in Notsituationen mit ihren Kindern gewähren. Auch Firmen aus der Region beteiligten sich an der Spendenaktion, zum Beispiel das Card Fitness Studio in Dietmannsried mit kostenlosen Mitgliedschaften für Mütter der Barke. Auch gaben Menschen Sachspenden wie Windeln oder Waschlotion ab. ,,Wir freuen uns über diese Art der Unterstützung und sind allen sehr dankbar”, sagt Stark. Denn den Müttern stehen für Freizeitaktivitäten kaum finanzielle Mittel zur Verfügung.

Künftig will die Barke auch Väter und ganze Familien im Blick haben

Die Barke finanziert die Rund-um-die-Uhr-Betreuung ausschließlich durch feste Tagessätze der jeweiligen Jugendämter. Zur Gestaltung der Freizeit sind deshalb oft Spendengelder nötig. ,,Etwas anderes zu unternehmen, was auch aufgrund der Inflation nicht möglich wäre, bringt eine schöne Abwechslung in den Alltag”, erzählt eine 26-jährige Mutter, die in einem Haus der Barke lebt. Durch die Hilfe könne sie heute mit ihren zwei Kindern als Familie zusammen leben. ,,Anfangs fiel es mir schwer, mich an die Regeln zu halten, und ich wollte erst gar nicht dort sein”, erzählt die junge Mutter. Aktuell ist sie auf Wohnungssuche, um ein selbstständiges Leben außerhalb der Barke zu starten. Künftig will die Barke den Fokus nicht nur auf Mütter legen, sondern auch auf deren Partner oder etwa den Vater des Kindes. Ein Elterncoaching soll bei der gemeinsamen Erziehung unterstützen.