Früher fieberten viele Fans gemeinsam mit. Zur WM in Katar sind in der Region keine Pläne für Public Viewing bekannt. Das liegt nicht allein an der Jahreszeit.

03.11.2022 | Stand: 05:30 Uhr

Die Fußball-WM in Katar steht vor der Tür und keiner schaut zu? Das ist nicht zu erwarten. Gewiss sind ab 20. November viele von daheim aus dabei, so wie auch Fernseher in Lokalen und Kneipen laufen. Große Veranstaltungen mit öffentlichen Übertragungen (Public Viewing) sind dagegen kaum zu erwarten, wie eine kurze Rundfrage zeigt. Auch nicht in Kempten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.