Waltenhofen will einen Quartiersmanager einstellen. Voraussetzung ist ein Konzept für den Ort. Bürgerinnen und Bürger haben jüngst ihre Anregungen beigesteuert.

07.06.2022 | Stand: 18:30 Uhr

Was läuft gut? Wo besteht Bedarf? Mit diesen zwei Fragen haben sich Bürgerinnen und Bürger in Waltenhofen im Hinblick auf die Situation der Senioren befasst. Anlass ist das Quartiersmanagement, das die Gemeinde in naher Zukunft etablieren will. Voraussetzung für einen Zuschuss in Höhe von 80.000 Euro für vier Jahre ist eine Bürgerbeteiligung.

