Queeres Leben sichtbar machen: Allgäu Pride kommt diesmal auch nach Kempten

Die Aktionswoche des Kaufbeurer Vereins Allgäu Pride findet auch in Kempten statt. Kabarett, Infostände und Lesungen sollen ein breites Publikum anziehen.

22.08.2023 | Stand: 11:26 Uhr

Regenbogenflaggen im Stadtzentrum, Kulturveranstaltungen und eine bunte Parade: Seit nunmehr drei Jahren will die „Allgäu Pride Week“ auf die Rechte schwuler, lesbischer, bi- und asexueller, trans sowie intergeschlechtlicher Menschen aufmerksam machen. Bislang fand die Aktionswoche ausschließlich in Kaufbeuren statt, nun rückt ab Samstag, 26. August, erstmals auch Kempten mit in den Fokus. Florian Bodendörfer vom Verein Allgäu Pride sagt: „Wir wollen erreichen, dass sich queere Menschen im Allgäu besser über Städte und Dörfer hinweg vernetzen.“

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.