In Kempten protestieren am Montagabend mehrere hundert Menschen gegen die Corona-Regeln. Eine Person wurde festgenommen. Alle aktuellen Entwicklungen hier.

Update, 19.07 Uhr: Die Polizei hat die Anzahl der Corona-Gegner mittlerweile auf 400 nach oben korrigiert. Währenddessen versuchen diese, zum Hildegardplatz zu laufen. Die Polizei nennt das ein "Katz-und-Maus-Spiel". Bisher sei aber alles weiterhin friedlich.

Update, 18.55 Uhr: Die Polizei löst den Protest in Kempten auf und nimmt die Identität der Anwesenden auf.

Mehrere hundert Menschen protestieren in Kempten unangemeldet gegen die Corona-Maßnahmen

In Kempten haben am Montagabend mehrere hundert Menschen in Form von "Spaziergängen" gegen die Corona-Regeln demonstriert. Laut der Polizei waren etwa 200 bis 300 Menschen anwesend, die teils mit Laternen durch die Innenstadt zogen.

Die nicht angemeldete Demonstration sollte ersten Informationen nach am Hildegardplatz starten, die Corona-Gegner zogen allerdings gleich in Gruppen durch die Innenstadt. Ein Schauspiel, das vor allem viele Passanten verwirrte, berichtet unsere Reporterin vor Ort.

Die Polizei hat am Freudenberg eine Sperre errichtet, dort kam es auch zur ersten Konfrontation, bei der eine Person festgenommen wurde. Ansonsten verläuft der Protest bisher friedlich. In der Nähe des Forums gibt es eine Gegendemonstration.

