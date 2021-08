Nach Polizeieinsatz bei "Querdenker"-Demo: Strafbefehl gegen kontrollierte Frau verhängt

Das Video sorgte für Wirbel: Bei einer Querdenker-Demo in Kempten wurde eine Passantin von mehreren Polizisten festgesetzt. Jetzt entschied das Amtsgericht.

27.08.2021 | Stand: 20:33 Uhr

Mehrere Polizisten halten eine Frau mit grauen Haaren an einer Hauswand in der Kemptener Innenstadt fest. Als eine Beamtin ihr näher kommt, ruft die Frau: „Hören sie auf mich anzufassen.“ Nach weiteren Diskussionen legen Polizisten ihr Handschellen an. Die Frau, die mit einem kleinen Hund unterwegs ist, schreit um Hilfe. Später wird sie abgeführt.

Umstehende filmen den Vorfall, der sich im April am Rande einer Demonstration der sogenannten "Querdenker" in Kempten ereignet. Das Video verbreitet sich damals rasend schnell im Netz (wir berichteten), wird zig-tausendfach angesehen und kommentiert.

Mittlerweile haben sich die Ermittlungsbehörden mit dem Vorfall befasst - und sind zu einem vorläufigen Urteil gekommen.

Videos von Kontrolle bei Querdenker-Demo in Kempten gingen im Netz viral

Wie es zu der Situation aus dem Video kam und wie diese zu bewerten ist, dazu gibt es unterschiedliche Ansichten. Den Beamten zufolge hatte die Frau sie beleidigt. Weil der Verdacht einer Straftat im Raum stand, wollten sie die Personalien der damals 57-Jährigen erfassen – was diese verweigert haben soll. Zudem habe sie sich zunehmend aggressiv verhalten. Gegenüber unserer Redaktion gab die Frau im April wiederum an, sie habe niemanden beschimpft, nur etwas gerufen wie: „Jetzt wird es immer bekloppter.“

Vor allem in den sozialen Netzwerken wurden die Beamten teils massiv kritisiert, dass sie mit übertriebener Härte vorgegangen seien. Die Polizisten dagegen verteidigten den Einsatz. Die Frau sei von Anfang an nicht gesprächsbereit und zunehmend aggressiv gewesen. „Es wäre für sie ein leichtes gewesen, die Situation friedlich zu lösen“, hieß es. Erst bei der späteren Vernehmung im Einsatzwagen habe sie sich kooperativ gezeigt.

Verteidiger der Frau legt Einspruch ein

Die Staatsanwaltschaft Kempten hat den Vorfall inzwischen überprüft. „In unseren Augen liegt kein Fehlverhalten der Polizei vor“, sagt Oberstaatsanwalt Sebastian Murer gegenüber der Allgäuer Zeitung. Die Diensthandlungen der Polizeibeamten seien rechtmäßig gewesen.

Stattdessen beantragte die Anklagebehörde beim Amtsgericht Kempten einen Strafbefehl gegen die Frau wegen Beleidigung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte. Mit Erfolg: Das Amtsgericht habe in dieser Sache Strafbefehl erlassen, teilte Richter Robert Kriwanek auf Anfrage unserer Redaktion mit. Zum Strafmaß selbst wollte er sich nicht äußern.

Der Verteidiger der Frau habe bereits Einspruch eingelegt, berichtete Kriwanik weiter. Sofern dieser nicht zurückgezogen wird, kommt es zu einer Hauptverhandlung am Amtsgericht. Ein Termin dafür steht laut Kriwanek aber noch nicht fest.

