Bürgermeister Josef Wölfle will erst mit Mitgliedern der Börwanger Bürgerinitiative ins Gespräch kommen. Wie sich die Planer jetzt den Rodelhang vorstellen.

Von Felix Mersi

15.01.2021 | Stand: 16:00 Uhr

Das Neubaugebiet in Börwang nimmt Gestalt an: Auf Bitte des Haldenwanger Gemeinderats haben zwei Planer ihre Entwürfe für das rund 3,3 Hektar große Areal überarbeitet – und dabei vor allem dem beliebten Rodelhang an der Mühle Hopsassa mehr Platz eingeräumt. Einen Beschluss, welcher Planer zum Zuge kommt, traf der Gemeinderat während seiner jüngsten Sitzung aber noch nicht. Bürgermeister Josef Wölfle kündigte an, zunächst das Gespräch mit der Bürgerinitiative zu suchen.