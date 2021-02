Der heftige Schneefall am Donnerstag sorgt in Kempten und dem Oberallgäu für Unfälle und Staus. Warum Parkplätze nicht an erster Stelle stehen.

14.01.2021 | Stand: 20:00 Uhr

Glück und Leid liegen manchmal nahe beieinander: Während sich gestern viele Kinder mit Anlauf in den frisch gefallenen Schnee stürzten, hatten die Räumdienste in Kempten und im Oberallgäu alle Hände voll zu tun. Autofahrer hingen, wie in der Kaufbeurer Straße, im Stau fest oder kamen nur schwer von A nach B. Wer aufs Taxi umstieg, musste allerdings auch Wartezeiten in Kauf nehmen.