Aktionsbündnis protestiert mit Raddemo in Kempten gegen „Blechlawine“ und für eine Verkehrswende. Im Fokus stehen Mängel in der Salzstraße.

27.04.2022 | Stand: 11:30 Uhr

Als Gegenbewegung zur „alltäglichen Blechlawine“ in der Stadt feiert die „Radeln for Future“-Raddemo das Fahrrad. Am Freitag, 29. April, 16 Uhr, treffen sich die Teilnehmer am Hildegardplatz unter dem Motto „Eine für Alle: Salzstraße fairteilen“.

Etwa eine Stunde lang setzen sich die Organisatoren sowie ihre Unterstützerinnen und Unterstützer ein für die Schaffung einer durchgängigen Nord-Süd-Achse für Radfahrer mit der Salzstraße als wichtigstem Abschnitt. Der Freundeskreis für ein lebenswertes Kempten (FLKE) in Zusammenarbeit mit dem Allgemeinen deutschen Fahrradclub (ADFC) und anderen stehen hinter der Aktion. Die Klimakrise und die zugespitzte geopolitische Lage seien ein Weckruf, jetzt erst recht auf umwelt- und klimafreundliche Verkehrsträger zu setzen.

"Radeln for Future": Am Freitag wieder Raddemo in Kempten

Für den Sommer plant das Aktionsbündnis weitere Veranstaltungen, um auf die Bedingungen für Fußgänger und Radfahrer in der Salzstraße aufmerksam zu machen. Die Salzstraße sei die gravierendste Lücke im Kemptener Radroutennetz.

Auch für die rund 600 Schülerinnen und Schüler der Staatlichen Realschule existiere kein guter Schulweg mit dem Fahrrad. Trotz beengter Verhältnisse an der Poststraße gelte dort Tempo 50.

