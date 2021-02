Radfahrerin über Auto geschleudert und schwer verletzt

In Kempten ist am Montag ein Auto mit einer Radfahrerin zusammengeprallt. Die Frau flog über das Auto und landete auf der Straße. Sie ist schwer verletzt.

23.02.2021 | Stand: 12:51 Uhr

In Kempten hat sich am Montagmittag ein Unfall mit einer schwer verletzten Radfahrerin ereignet. Ein Auto fuhr laut Polizei gegen 13.15 Uhr die Burgstraße in Richtung Freudenberg und ordnete sich zum Linksabbiegen ins Freudental ein. Als die Ampel auf Grün umschaltete, fuhr der Fahrer mit seinem Pkw in die Kreuzung ein. Dort musste er warten, um die Fahrzeuge aus der Gegenrichtung vorbeifahren zu lassen.

Autofahrer übersieht beim Abbiegen Radfahrerin

Wie die Polizei mitteilte, sah der Fahrer schließlich, dass ein weißer Pkw, der den Freudenberg hinunterfuhr und ihm somit entgegenkam, stark abbremste. Der Fahrer, der mit seinem Wagen in der Kreuzung stand, ging deshalb davon aus, dass die Gegenrichtung Rotlicht hatte und bog ab. Dabei übersah der Fahrer die Frau auf ihrem Rennrad, die den Freudenberg auf dem Radweg hinunterfuhr. Die Fahrradfahrerin fuhr in die Kreuzung und stieß mit dem Wagen zusammen. (Lesen Sie auch: Warum jährlich über tausend Fahrradfahrer im Allgäu verunglücken)

Radfahrerin fliegt über Auto und landet auf Straße

Durch den Aufprall flog sie über das Auto und landete auf der Straße. Dabei zog sie sich diverse Brüche, Prellungen, Platz- und Schürfwunden, auch am Kopf, zu. Die Frau trug laut Polizei keinen Fahrradhelm. Das Rennrad zerbrach in zwei Teile.

Der Schaden beträgt insgesamt 13.000 Euro. Nach Polizeiangaben gibt es bislang keine gesicherten oder unabhängigen Angaben zur Ampelschaltung zum Zeitpunkt des Unfalls. Noch nicht bekannte Zeugen des Unfalls, insbesondere der Fahrer des weißen Wagens, sollen sich bei der Verkehrspolizei Kempten telefonisch unter 0831/99092050 melden.

