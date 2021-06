Radlerhasser am Werk? Ausgelegtes Holzstück macht Reifen platt

Offenbar mutwillig haben Täter auf dem Radweg an der Iller ein ein Holzstück mit eingedrehten Schrauben ausgelegt. Ein Fahrrad wurde beschädigt

19.06.2021 | Stand: 15:20 Uhr

Das Holzstück war am frühen Freitagnachmittag auf dem Radweg an der Iller (Weidacher Weg) festgestellt worden. Eine Fahrradfahrerin konnte das Brett aber erst entdecken, nachdem sie mit ihrem Fahrer darüber gefahren war. Die Schrauben beschädigten den Hinterreifen ihren Fahrrades. Der Sachschaden am Fahrrad beläuft sich auf rund 60 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Hinweise zum Verursacher nehmen die Beamten unter der 0831/9909-2140 entgegen.

