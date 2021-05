Radtour über die Grenze und Urlaub in Italien: Worauf freuen sich Kemptener nach dem Lockdown?

Für Geimpfte und Genesene soll in der Corona-Pandemie bald vieles leichter werden. Welche Wünsche Menschen in Kempten für die Zeit nach dem Lockdown haben.

09.05.2021 | Stand: 05:30 Uhr

Lockerungen der Corona-Maßnahmen sind in Sicht. Einige davon allerdings nur für Geimpfte und Genesene.

Zu diesem Anlass wollten wir wissen: Was halten Sie von den Lockerungen für Immunisierte? Und worauf freuen Sie sich nach dem Lockdown?

Abende und Feiern mit Freunden - auch darauf freuen sich die Kemptener

Ilka Austen, 54, Kempten: „Mit Freunden zusammensitzen, das habe ich in den vergangenen Monaten am meisten vermisst. Außerdem würde ich gerne mal wieder Urlaub machen. Eine Flugreise kann ich mir zwar noch nicht vorstellen, aber mit dem Auto nach Italien, das wäre schön. Die Lockerungen für Genesene und Geimpfte sehe ich zwar als Chance für die Gastronomie, aber auch mit Sorge.“

Ilka Austen freut sich nach dem Lockdown auf Urlaub. Zu weit weg will sie aber erst einmal nicht. Bild: Laura Wiedemann

Veronika Boog, 20, Kempten: „Ich kann es kaum erwarten, irgendwann wieder in den Club zu gehen und in den Urlaub zu fahren. Allerdings hatte ich schon mal mehr Hoffnung. Gerade bin ich nicht so zuversichtlich, was baldige Verbesserungen angeht. Konkrete Pläne habe ich deshalb für die Zeit nach dem Lockdown nicht. Ich werde spontan schauen, was möglich ist.“

Veronika Boog studiert in Kempten und würde gerne wieder zum Feiern in einen Club gehen. Bild: Laura Wiedemann

Tom Hössl, 51, Kempten: „Ich bewundere die Jugend für ihr Durchhaltevermögen. Auf Dauer sind die Einschränkungen belastend, das spaltet auch die Gesellschaft. Ich wünsche mir, dass wieder mehr Einigkeit und Optimismus zurückkehrt. Und ich freue mich, bald wieder mit dem Fahrrad in Sardinien unterwegs zu sein. Normalität brauchen wir alle.“

Tom Hössl wünscht sich vor allem mehr Einheit und Optimismus in der Gesellschaft zurück. Bild: Laura Wiedemann

Freude bei geimpften Menschen in Kempten und der Wunsch nach Lockerungen für alle

Christine Straßer, 72, Kempten: „Ich bin, wie viele Menschen in meinem Umfeld, schon geimpft. Am meisten freue ich mich, jetzt wieder Zeit mit all meinen Freundinnen zu verbringen. Und darauf, mal wieder spontan mit dem Fahrrad durch das Tannheimer Tal oder zum Vilsalpsee zu fahren, ohne sich vorher informieren zu müssen, wo genau man gerade hin darf.“

Christine Straßer musste in den vergangenen Monaten bei ihren Fahrradtouren das angrenzende österreichische Gebiet meiden. Bild: Laura Wiedemann

Reinhold Büch, 73, Isny: „Mich stört das ständige Auf und Ab, deswegen mache ich keine Pläne mehr. Ich nehme es, wie es kommt. Ich bin Urlauber, deshalb freue ich mich wieder verreisen zu können. Das kommt für mich aber erst in Frage, wenn alles wieder ganz normal ist. Ich bin auch bereit, noch länger auf ein Ende des Lockdowns für alle zu warten. Die Lockerungen für Geimpfte empfinde ich als unfair, dafür läuft das noch zu langsam.“