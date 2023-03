"Ran ans Handy" macht Senioren in Kempten fit fürs Digitale

An der Wirtschaftsschule geben Schülerinnen Hilfestellungen rund ums Handy. Wie beide Seiten von der Zusammenarbeit mit dem Altstadthaus profitieren.

24.03.2023 | Stand: 14:57 Uhr

„Ran ans Handy“ lautet die Device an diesem Nachmittag. In der staatlichen Wirtschaftsschule wird fleißig unterrichtet, aber nicht von Lehrern, sondern von Schülerinnen. Durch die Kooperation von Altstadthaus und Wirtschaftsschule entstand im Jahr 2022 ein Projekt, bei dem Seniorinnen und Senioren alle Möglichkeiten ihres Smartphones kennenlernen können – und das auch noch kostenlos.

Wlan oder Kalenderplanung lernen Senioren in Kempten von Schülern

So kehren die Senioren wieder einmal auf die Schulbank zurück. An ihrer Seite sitzen Schülerinnen aus der 7. und 9. Klasse der „Schul AG Courage“. Für die Ruheständler sind Begriffe wie WhatsApp-Status, AirDrop oder die Cloud meist noch Fremdwörter. Aber dies ändert sich innerhalb von sechs Schulstunden, aufgeteilt auf drei Nachmittage. Der Kurs setzt bei den Grundlagen zur Organisation des eigenen Handys an: Einstellungen der Uhr, Kalenderplanung, WLAN-Verbindung und Hintergrundbild. In den folgenden Blöcken geben die Schülerinnen Einblicke in komplexere Themen, wie den Umgang mit Kommunikations-Tools, Onlineshopping und Datensicherung. Die Themen werden stets flexibel angepasst, um das Projekt langfristig etablieren zu können. Vergessene Passwörter, unterschiedliche Geräte und Voreinstellungen stellen alle vor neue Herausforderungen.

Das Ehepaar Renate (68) und Alfred (67) Räumer aus Ronsberg hat sichtlich Freude. Zusammen mit Bengü su Öztürk (14) entdecken die beiden eine Reihe von Möglichkeiten, die sie gleich ausprobieren. Räumer freut sich nun, dass er geschäftliche Mails überall checken kann, statt zuhause den Rechner hochfahren zu müssen: „Das macht es schon leichter.“

Radio ist gleich Podcasts? So gehen Senioren in Kempten mit neuen Medien um

Viele Fragen drehen sich an diesem Tag um WhatsApp-Einstellungen. Die einen haben bereits einen eigenen Status eingestellt, bei den anderen müssen erst mal grundlegende Fragen wie Internetverbindung, Videoanrufe sowie Senden von Nachrichten und Fotos beantwortet werden.

Eva-Maria Müller-Castell (55) ist nun froh, ihr Radioprogramm in Form eines Podcasts kostenlos streamen zu können. Da strahlt auch die 13-jährige Chiara Holland, die schon ihrer eigenen Oma den smarteren Umgang mit dem Handy nähergebracht hat.

Für Kursleiter Bernhard Prestele ist klar: Die erfolgreichen Handy-Kurse für Senioren an der Wirtschaftsschule werden fortgesetzt. Allerdings erst wieder im kommenden Frühjahr.

Das Altstadthaus bietet unterschiedliche Einstiegsformen in die digitale Welt. Das Programm liegt in mehreren Geschäften sowie in der Tourist-Information aus. Im Internet auf www.kempten.de