Kemptener Stadträte heben gegen ausdrücklichen Rat der Polizei die Illerdamm-Verbote auf. Unser Kommentator sieht nun einen klaren Auftrag an die Stadt.

27.10.2023 | Stand: 12:14 Uhr

Feiern, bis die Polizei kommt – daran wird sich am Illerdamm wenig ändern. Höchstens die Frage, wann sie kommt. Entgegen der ausdrücklichen Empfehlung der Polizei hat eine kleine Mehrheit eine Verfügung gekippt, die verhindern sollte, dass in dem nicht ungefährlichen Bereich Feiern ausufern. Die Stadträte haben große Verantwortung für die zumeist jungen Menschen übernommen. Die Vorgeschichte dazu lesen Sie hier: Feiern am Illerdamm? Stadträte in Kempten kippen Verbote

Auch ohne Allgemeinverfügung bestehen am Illerdamm Handlungsmöglichkeiten: Das Alkoholverbot der zuletzt 1995 angepassten Grünanlagensatzung gibt zum Beispiel eine Handhabe, ist aber schwerer umzusetzen. (Das könnte Sie auch interessieren: Warum manche Lokale in Kempten draußen um 22 Uhr schließen müssen - und manche nicht)

Polizeichef nennt selbst eine mögliche Lösung: Beleuchtung statt Allgemeinverfügung

Dabei nannte Polizei-Inspektionschef Sven-Oliver Klinke selbst eine mögliche Lösung: „Sobald wir da draußen für Beleuchtung sorgen, werden wir keine Allgemeinverfügung mehr brauchen.“ Licht gegen böse Buben sozusagen.

Und das ist ein klarer Auftrag an die Stadt - bevor es zu einem Unglück kommt. (Lesen Sie auch: Auf Wachstumskurs: Immer mehr Menschen leben in Kempten)

