Rapper Marteria streicht Kempten aus Kalender für "Vollkontakt-Tour 2022"

In den sozialen Medien hat Rapper Marteria neue Termine seiner "Vollkontakt-Tour" bekanntgegeben. Fans aus dem Allgäu sind die großen Verlierer.

28.10.2022 | Stand: 12:39 Uhr

" KEMPTEN, die Show fällt leider aus, aber kommt doch alle nach München 🥰❤️". So hat Marteria in den sozialen Medien das Aus für das Konzert in der Bigbox Kempten verkündet. Am 4. Dezember 2022 sollte das Gastspiel des Rappers im Rahmen seiner "Vollkontakt-Tour" stattfinden. Es fällt aus. Ersatzlos. Stattdessen ist Marteria am 4. Dezember im fernen Bremen. Nächstes Marteria-Konzert in der Nähe: In der Münchener Olympiahalle am 10. Dezember.

Termin 4. Dezember stand seit einem Jahr fest

Vor mehr als einem Jahr begann der Vorverkauf für die Vollkontakt-Tournee. Am 4. Dezember war damals auch ein Termin in der Bigbox Allgäu geplant. In der größten Veranstaltungshalle des Allgäu können Konzerte mit bis zu 9000 Besuchern stattfinden. Viele aus der Region hatten sich für Kempten-Karten im Vorverkauf entschieden, statt zum Beispiel den Termin in der Landeshauptstadt München zu nehmen.

Marterias Touränderung sorgt für Verdruss bei Fans

Seemann-Sohn Marteria hat über seine Social-Media-Kanäle wie Facebook oder Instagram vor zwei Wochen eine Touränderung bekannt gegeben. Aus dieser geht hervor, dass der Termin in der Bigbox Allgäu abgesagt ist. Bei den Fans trifft die Absage für Kempten auf wenig Wohlwollen.

Statement ist für Marteria-Fans wenig befriedigend

Die Bigbox Allgäu hat in der Kommentarsektion ein Statement vom Veranstalter veröffentlicht, warum das Konzert abgesagt wurde.

Meine liebe Allgäuer-Familie,

leider müssen wir das Konzert am 04.12.2022 absagen, da wir keine passende Ausweichmöglichkeit finden konnten.

Eure bisher gekauften Tickets könnt Ihr ab sofort dort zurückgeben, wo ihr sie erworben habt.

Der örtliche Veranstalter Vaddi Concerts hat noch im gleichen Statement den letzten Satz veröffentlicht:

Ich würde mich aber freuen, euch alle am Samstag den 10.12.2022 in der Münchener Olympiahalle zu sehen.

Bei den Fans kommt das nicht gut an. Insbesondere da die Tickets nicht umgeschrieben werden. Auch sind für das Konzert in München nur noch teurere Sitzplatzkarten verfügbar. Für Ticketinhaber bleibt nur die Rückgabe der Tickets für Kempten über die Verkaufsstellen und ein Neukauf für einen anderen Termin.

