Rathausplatz: 31-Jähriger schlägt 26-Jährigem Bierflasche auf den Hinterkopf

20.08.2022 | Stand: 11:59 Uhr

Am Samstagmorgen (20.08.2022) kam es am Rathausplatz in Kempten gegen 3.00 Uhr aus ungeklärten Gründen zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 31-Jährigen und einem 26-Jährigen. Im Verlauf einer anfangs verbalen Streitigkeit schlug der 31-Jährige laut Polizei seinem Kontrahenten eine leere Bierflasche auf den Hinterkopf.

Der 26-Jährige wurde aufgrund einer leichten Kopfverletzung zur Behandlung ins Klinikum Kempten gebracht. Gegen den 31-Jährigen wurde ein Verfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet, teilte die Polizei mit.