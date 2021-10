Raubüberfall auf Supermarkt in Kempten - Maskierter Täter bedroht Kassierin mit Pistole

Raubüberfall auf einen Supermarkt in Kempten: Ein bislang unbekannter Täter bedrohte ein Kassierin mit einer Pistole.

20.10.2021 | Stand: 12:33 Uhr

Schock für eine Kassiererin eines Supermarktes in Kempten: Am Dienstagabend (19.Oktober 2021) kurz vor Ladenschluss um 20 Uhr wurde sie von einem bislang unbekannten Mann mit einer Pistole bedroht, wie das Polizeipräsidium Schwaben Süd/West am Mittwoch mitteilt.

Der mit einem Schal maskierte Täter legte demnach zunächst eine Packung Zigarettenpapier auf das Kassenband eines Supermarktes in der Oberwanger Straße. Als die Kassiererin die Kassenschublade öffnete, bedrohte er sie mit einer Pistole und sagte "Geld her, mach' Kasse auf", wie die Polizei schreibt.

Raubüberfall in Kempten: Täter flüchtet mit mehreren hundert Euro Bargeld

Anschließend griff der Mann selbst in die Kasse, erbeutete mehrere hundert Euro Bargeld und flüchtete zu Fuß in Richtung Memminger Straße. Die Kassenangestellte blieb körperlich unverletzt.

Der Täter war laut Polizei etwa 1,80 Meter groß, schlank und dunkel gekleidet. Er zog sich einen dunklen Schal und die Kapuze seiner Jacke als Maske ins Gesicht, trug schwarze Handschuhe und einen schwarzen Rucksack.

Zahlreiche Polizeistreifen suchten Täter bislang ohne Erfolg - Wer kann Hinweise geben?

Die sofort eingeleitete Fahndung durch zahlreiche Kemptner Polizeistreifen verlief bislang ohne Erfolg. Die Kriminalpolizei Kempten hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen um Hinweise. Telefonnummer: 0831/9909-0

Lesen Sie auch

Ermittlungserfolg in Österreich Nach Überfall in Schwaz (Tirol): Polizei stellt Täter

Diese Artikel könnten Sie ebenfalls interessieren:

Weitere Meldungen aus Kempten und Umgebung lesen Sie hier.