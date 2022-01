Schock in Kempten: Junger Mann wird vor Wohnung überfallen - maskierte Täter auf der Flucht

In Kempten ist am frühen Samstagmorgen ein Mann vor seiner Wohnung von zwei Maskierten überfallen worden. Die Täter entkamen, die Kriminalpolizei ermittelt.

29.01.2022 | Stand: 13:08 Uhr

Die Hintergründe zu dem Raubüberfall in Kempten sind noch völlig unklar. In den frühen Morgenstunden am Samstag hatte ein junger Mann über Notruf mitgeteilt, dass er soeben vor seiner Wohnung nahe der Hochschule überfallen wurde.

Zwei maskierte Täter hätten ihn in die Wohnung in der Maler-Lochbihler-Straße gedrängt, nachdem er gerade die Tür geöffnet hatte. Die Männer raubten ihm sein Bargeld in Höhe von rund 300 Euro und flüchteten.

Raubüberfall in Kempten: Täter entkommen unerkannt

Die beiden Täter konnten unerkannt entkommen. Das Opfer wurde mit leichten Verletzungen im Krankenhaus in Kempten behandelt.

Die Polizeiinspektion Kempten und der Kriminaldauerdienst Memmingen haben die ersten Ermittlungen geführt. Nun wurde der Fall an die Kripo Kempten übergeben.

Die sucht Zeugen, wer Hinweise geben kann, soll sich unter der Telefonnummer 0831/9909-0 bei der Polizei in Kempten melden.

Schon der zweite Raubüberfall in Kempten in wenigen Tagen

Es ist bereits der zweite Raubüberfall in Kempten binnen weniger Tage. Erst am vergangenen Montag (24.1.22) wurde in Kempten zwischen Residenz und Basilika eine Fußgängerin überfallen und ausgeraubt.

Die 21-Jährige wurde von zwei Männern und einer jungen Frau bedrängt. Einer der Männer hielt ihr laut Polizei ein Messer an den Hals und forderte sie auf, ihren Geldbeutel herauszugeben. Mit der Beute rannte das Trio schließlich davon.

Die Polizei Kempten hat eine Täter-Beschreibung herausgegeben und bittet auch in diesem Fall um Hinweise.

In Bad Wörishofen im Unterallgäu hatte ein als Kunde getarnter Dieb vergangene Woche einen Juwelier überfallen. Er ließ sich zunächst Schmuck zeigen, attackierte dann den Verkäufer und flüchtete mit seiner Beute im mittleren vierstelligen Bereich.

