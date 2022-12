Überfall auf Kemptener Supermarkt: Polizei fasst Verdächtigen nach nur zehn Minuten

Ein Mann hat am Dienstag in Kempten ein Lebensmittelgeschäft überfallen. Er bedrohte die Kassiererin mit einem Messer. Doch die Polizei hatte Glück.

13.12.2022 | Stand: 17:17 Uhr

Schneller Fahndungserfolg für die Polizei in Kempten. Ein 19-jähriger Mann hatte am Dienstagmorgen gegen 7 Uhr die Kassiererin eines Lebensmittelmarktes in der Salzstraße mit einem langen Küchenmesser bedroht. Er erbeutete 200 Euro und flüchtete, berichtet die Polizei.

Doch Kemptener Beamten und einer Unterstützungseinheit der Bereitschaftspolizei, die zufällig vor Ort waren, fiel etwa zehn Minuten nach dem Überfall auf dem Residenzplatz ein Verdächtiger auf. Er war mit dem Fahrrad unterwegs.

Der Mann versuchte zu flüchten und sich einer Kontrolle zu entziehen, was ihm aber nicht gelang, so die Polizei weiter. Beim dem jungen Mann fanden die Beamten das Küchenmesser, die Tatbeute sowie die Jacke und die Maske, die er bei der Tat getragen hatte. Die Kassiererin blieb unverletzt, hat aber einen Schock erlitten.

