Räuber überfällt Frau in Kempten und entreißt ihr die Handtasche samt Bargeld

Ein Räuber entreißt einer Frau vor der Sparkasse am Brodkorbweg in Kempten ihre Handtasche. Zuvor hatte die Frau Bargeld abgehoben. Die Polizei sucht Zeugen.

Nach einem Raubüberfall am Mittwochnachmittag in Kempten sucht die Polizei Zeugen. Eine 58-Jährige hob laut Polizei in der Sparkasse am Bordkorbweg Geld ab und packte es in ihre rote Handtasche. Sie verließ das Gebäude gegen 12.20 Uhr und wollte zu ihrem Fahrzeug gehen, das sie in der Nähe der Bankfiliale geparkt hatte.

Mann entreißt Frau rote Handtasche mit Geld

Auf einmal ging ein Mann auf sie zu und entriss ihr die Handtasche mit dem Bargeld. Die 58-Jährige schrie laut um Hilfe. Der Täter und ein zweiter Mann, der ebenfalls in der Nähe war, flüchteten zu Fuß in Richtung Ostbahnhof. Die beiden könnten nach Polizeiangaben ihre Flucht mit einem weißen Kleinwagen fortgesetzt haben. Dazu sind allerdings keine weiteren Details bekannt.

Die Kemptener Polizei fahndete daraufhin nach den beiden Männern mit etwa zehn Streifenwagen und einem Hubschrauber der Bundespolizei. Die Beamten gaben gegen 14 Uhr die Suche auf.

So beschreibt die Polizei die beiden Täter

Die Polizei beschreibt die beiden Täter wie folgt:

Der Handtaschenräuber ist etwa 20 bis 30 Jahre alt, etwa 1,70 Meter groß, von schlanker Statur und sprach deutsch

Er trug eine schwarze Hose, einen weißen Kapuzenpulli, dessen Kapuze er aufgesetzt hatte

Zudem zog er einen schwarzen Schal vors Gesicht

Der zweite Mann ist ebenfalls zwischen 20 und 30 Jahre alt, auch gut 1,70 Meter groß und von schlanker Statur

58-Jährige bei Überfall in Kempten leicht verletzt

Die Frau wurde bei dem Angriff leicht verletzt. Die Kriminalpolizei Kempten ermittelt und bittet Zeugen sich zu melden: Wer hat am Mittwoch vor der Sparkasse im Brodkorbweg oder am Ostbahnhof etwas Verdächtiges beobachtet? Wer hat die Hilfeschreie der Frau gehört? Wer hat einen weißen Kleinwagen am Brodkorbweg oder am Ostbahnhof gesehen oder eine rote Handtasche gefunden?

Hinweise nimmt die Polizei Kempten unter der Telefonnummer 0831 9909-0 entgegen.

