Rauchwolke über Kempten: Landwirtschaftliches Gebäude steht in Flammen - Feuerwehr schützt Wohnhaus

Rauchwolke in Kempten: Bei einem Brand in einem landwirtschaftichen Gebäude ist die Feuerwehr seit heute Mittag im Einsatz.

12.04.2022 | Stand: 17:19 Uhr

Die Maschinenhalle und der Stall eines Bauernhofs im Kemptener Westen sind am Dienstag komplett niedergebrannt. Menschen wurden bei dem Feuer nicht verletzt. Doch nach Angaben der Polizei schafften es nicht alle Tiere, sich ins Freie zu retten. Mehrere Rinder starben in den Flammen. Die Brandursache ist bislang nicht bekannt. Die Polizei vor Ort schätzte den Sachschaden auf mehr als eine Dreiviertel Million Euro.

Eine große schwarze Rauchwolke hing am Dienstagvormittag über Kempten. Sie war von weither zu sehen. Im landwirtschaftlichen Teil des Bauernhofs in Unterwittleiters am Fuße des Mariabergs breitete sich das Feuer rasend schnell aus. Tiere drängten in Panik aus dem Stall, rannten teilweise auf den Mariaberg und suchten Schutz unter Bäumen.

Bilderstrecke

Brand in Kempten in Unterwittleiters am 12. April 2022

Brand mit großer Rauchwolke in Kempten: Feuerwehren tun alles, um Wohnhaus zu retten

Dem Polizeibericht zufolge war ein Traktor in Brand geraten. Als die ersten Einsatzkräfte eintrafen, stand der Stadel, in dem das Fahrzeug untergebracht war, bereits in Vollbrand. Die Feuerwehren begannen umgehend mit den Löscharbeiten und konnten so verhindern, dass die Flammen auf das Wohnhaus übergriffen.

Bei dem Brand waren rund 65 Einsatzkräfte der Feuerwehren Kempten und Wirlings, des Rettungsdienstes und des THW vor Ort. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei zur Brandursache dauern an. Die Löscharbeiten ebenfalls.

