Rechtsanspruch auf Ganztagesbetreuung: Ein Kraftakt in den Grundschulen in Kempten

Ab Herbst 2026 gibt es den Rechtsanspruch. Kempten rechnet mit stark steigendem Interesse. Woher das Personal kommen soll, ist nur eine der offenen Fragen.

19.04.2022 | Stand: 05:30 Uhr

Wo gibt es die passenden Räume, wo soll das nötige Personal herkommen und mit welchen Konzepten will Kempten die anstehende Mammutaufgabe umsetzen? Der Rechtsanspruch auf eine Ganztagsbetreuung von Grundschülern wirft seine Schatten voraus, obwohl er erst ab Herbst 2026 stufenweise eingeführt wird. Für die Stadt, die jetzt ihre zehnte Grundschule baut, wird es ein Kraftakt. Schon jetzt sind in Kempten etwa 1500 Grundschüler in Horten und den Schulen betreut. Sozialreferent Thomas Baier-Regnery schätzt, dass die Zahl mit dem weitgehend kostenfreien Rechtsanspruch auf 1900 steigen könnte.

