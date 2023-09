Erlaubt? Verboten! Diese Regeln gelten in Kempten

Parkgebühren, Stadtbild, Festwoche und sogar das korrekte Verhalten auf Grünflächen: In Kempten gelten allerhand Satzungen. Testen Sie Ihr Wissen im Quiz.

05.09.2023 | Stand: 06:44 Uhr

Wie viel kostet das Parken? Wie hoch fällt die Hundesteuer aus? Und was gilt gleich nochmal für die Außengastronomie? In Kempten gibt es allerhand Regeln, die in einer Vielzahl an Satzungen und Verordnungen festgehalten sind. Eine Auswahl jener, die vielleicht nicht allen bekannt sind:

Das ist auf Grünanlagen in Kempten verboten

Grünanlagen: Vielfach umstritten ist die Grünanlagensatzung aus dem Jahr 1972 (bearbeitet 1995). So ist in den Grünanlagen der Stadt Kempten – dazu gehören beispielsweise der Stadtpark, die Illerauen und der Hofgarten – unter anderem verboten, außerhalb der gekennzeichneten Spiel- und Sportflächen Ball zu spielen. Auch Alkohol darf man auf den Grünflächen nicht trinken.

Vielfach umstritten ist die Grünanlagensatzung aus dem Jahr 1972 (bearbeitet 1995). So ist in den Grünanlagen der Stadt Kempten – dazu gehören beispielsweise der Stadtpark, die Illerauen und der Hofgarten – unter anderem verboten, außerhalb der gekennzeichneten Spiel- und Sportflächen Ball zu spielen. Auch Alkohol darf man auf den Grünflächen nicht trinken. Tauben: Im Stadtgebiet ist es verboten, Tauben zu füttern. Das gibt die „Verordnung zur Bekämpfung verwilderter Tauben“ vor. Eigentümer von Grundstücken müssen überdies dulden, wenn die Stadt Nistplätze beseitigt oder die Tiere vergrämt.

In Kempten ist es verboten, Tauben zu füttern. Bild: Karl-Josef Hildenbrand, dpa

Regeln auf dem Wochenmarkt in Kempten

Wochenmarkt Auch für den Wochenmarkt gelten einige Regeln. Die aktuelle Satzung ist sogar noch recht jung, gilt seit gut acht Monaten und hat jene aus dem Jahr 1984 abgelöst. Sie gibt vor, dass beispielsweise der Handel mit lebenden Tieren aller Art verboten ist. Speisen und Getränke dürfen nur in wiederverwendbarem Mehrweggeschirr verabreicht, alkoholische Getränke gar nicht ausgeschenkt werden. Hunde – ausgenommen Assistenzhunde – haben laut der Satzung auf dem Wochenmarkt nichts zu suchen. Auch dürfen Waren nicht im Umhergehen angeboten werden.

Nicht erlaubt: Hunde auf dem Wochenmarkt in Kempten. Bild: Ralf Lienert

Festwoche: Freilich gibt es in Kempten auch eine „Verordnung über die Allgäuer Festwoche“. In dieser ist unter anderem festgehalten, was Besucherinnen und Besuchern „insbesondere nicht erlaubt“ ist: außerhalb der Toiletten die Notdurft zu verrichten und „Schankgefäße“ aus dem Festwochengelände mitzunehmen. Zuletzt wurde das Regelwerk 2015 geändert, heißt es auf der Internetseite der Stadt Kempten, auf der die Satzungen und Verordnungen einzusehen sind. Amüsant am Rande: Schon vor acht Jahren ahnte man in Kempten wohl, dass sich einmal Klimaaktivisten auf Straßen kleben würden. Oder wie ist sonst zu erklären, dass auf der Festwoche bereits damals ausdrücklich verboten war, Wege zu bekleben?

Regeln für Gastronomen im Außenbereich

Sperrbezirk: „Zum Schutze der Jugend und des öffentlichen Anstands wird verboten, im Gebiet der Stadt Kempten der Prostitution nachzugehen“, steht in der „Sperrbezirksverordnung“ aus dem Jahr 1985. Ausgenommen acht konkrete Bereiche. Doch auch in den Ausnahmegebieten „darf der Prostitution nicht auf öffentlichen Straßen, Wegen, Plätzen, Anlagen und sonstigen Orten, die von dort aus eingesehen werden können (Straßenprostitution), nachgegangen werden“.

„Zum Schutze der Jugend und des öffentlichen Anstands wird verboten, im Gebiet der Stadt Kempten der Prostitution nachzugehen“, steht in der „Sperrbezirksverordnung“ aus dem Jahr 1985. Ausgenommen acht konkrete Bereiche. Doch auch in den Ausnahmegebieten „darf der Prostitution nicht auf öffentlichen Straßen, Wegen, Plätzen, Anlagen und sonstigen Orten, die von dort aus eingesehen werden können (Straßenprostitution), nachgegangen werden“. Sondernutzung: Gastronomen, die Tische und Stühle im Außenbereich auf öffentlichem Raum aufstellen wollen, müssen dies bei der Stadt beantragen. Die Sondernutzungssatzung verlangt hierzu für die Kernstadt unter anderem ganz konkret: Pflanztröge zur Ergänzung von Außenbestuhlungen sind einzeln zu positionieren und dürfen keine Abgrenzungen bilden. Sie müssen in gedeckten Farben ausgeführt sein. Um Außenbestuhlung und Warenauslagen vor der Sonne zu schützen, sind ausschließlich runde oder kastenförmige Sonnenschirme in Weiß oder Cremefarben, mit Werbeaufdruck ausschließlich auf der Bordüre, zulässig. Das könnte Sie auch interessieren: Kemptener Restaurant Gaumengold muss Zaun abbauen.

Für die Außenbestuhlung der Gastronomie in Kemptens Kernstadt gelten zum Teil strikte Regeln. Bild: Matthias Becker

Eine Übersicht über Satzungen und Verordnungen, die in Kempten gelten, gibt es hier.