Reichen die Parkplätze im Kemptener Stadtteil Thingers?

30.03.2023 | Stand: 14:00 Uhr

Parkplatzsuche ist in allen Stadtteilen ein Thema, nicht anders in Thingers. Zurzeit ist dort die Lage verschärft, weil das Parkhaus Nordwest abgerissen wurde. An gleicher Stelle entsteht ein Neubau, laut Sozialbau soll er im Dezember zur Verfügung stehen. Ob die Anzahl der Stellflächen dann ausreicht, wurde im Stadtrat kontrovers diskutiert.

In einem städtebaulichen Vertrag war festgelegt, dass mit dem Bau des „Mehrgenerationenwohnens“ und dem „Wohnen am Weiher“ zusätzliche Stellplätze im Quartier nachzuweisen sind. „Rund 250“ waren gefordert. Nach Berechnungen der Sozialbau und der Verwaltung kam man jetzt auf einen Bedarf von 201 Stellplätzen. Das neue Parkhaus anstelle der Garage Nordwest werde für 203 Autos ausgelegt.

Hagenmaier: Berechnungen entsprechen nicht dem Baurecht

Erwin Hagenmaier (CSU) wandte sich dagegen, Parkplätze in die Betrachtung einzubeziehen, die im Zuge der Projekte auf öffentlichem Grund errichtet wurden: „Das ist ansonsten im Baurecht nicht möglich.“ Er brachte auch eine Ablöse ins Gespräch, wenn jetzt 47 Parkplätze weniger entstehen als vereinbart.

Anders sieht das Herbert Singer, Geschäftsführer der Sozialbau. Alles in allem gebe es bei 74 neuen Wohnungen am Ende 170 Parkplätze mehr im Quartier als vor Baubeginn in den Jahren 2015/16. „Die Menschen vertrauen darauf, dass mit dem Bau der neuen Garage der Parkdruck wegfällt.“

Neues Parkhaus soll im Dezember fertig sein

Im April soll die Bodenplatte gegossen werden, ab Mai ziehen die Bauunternehmen das Systemparkhaus in die Höhe. Ende des Jahres sei die Fertigstellung vorgesehen.

Der notariellen Änderung des Vertrags stimmte die große Mehrheit im Stadtrat zu. 203 Stellflächen im neuen Parkhaus reichen demnach aus.

