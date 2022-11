Die Ansiedlung eines Lebensmittelhändlers an der Börwanger Steige bleibt umstritten. Gegner des Projekts könnten überraschend Zeit gewinnen.

08.11.2022 | Stand: 02:15 Uhr

„Ich lass mich hier nicht beleidigen.“ Wenn das mal ein Bürgermeister zu einem Mitglied seines Gemeinderats sagt, ist ordentlich Zündstoff in der Veranstaltung. Im rappelvollen Börwanger Pfarrheim kam es am Montagabend so weit. Mehrere Redner mahnten bei einer Infoveranstaltung, keinen Schnellschuss zu wagen mit der umstrittenen Ansiedlung eines Supermarkts. Zum Schluss gab es auch noch ein überraschendes Angebot.

