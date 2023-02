Nach Schließung Ende 2022: Der „Brotladen“ kehrt zurück nach Reicholzried

Erst im Dezember schloss die Bäckerfiliale als letztes Ladengeschäft in Reicholzried. Nun will die Gemeinde übernehmen – und lobt einen Namenswettbewerb aus.

Als der „Brotladen“ einer örtlichen Bäckerei in Reichholzried Ende 2022 aus wirtschaftlichen Gründen schloss, stand der Ort plötzlich ohne Ladengeschäft da. Nun sorgte jedoch die Gemeinde Dietmannsried für eine Kehrtwende: Das bisher als „Brotladen“ bekannte Geschäft wird ab Mittwoch, 15. Februar, wieder eröffnen.

Ein Geschäft ist für kleine Orte ein wichtiger Anlaufpunkt, erläutert Dietmannsrieds Bürgermeister Werner Endres. Neben der Funktion als Nahversorger diene es auch als Anlaufstelle für soziale Teilhabe aller Generationen und als Ort der Kommunikation. „Erst schließt der Nahversorger, dann ist die Wirtschaft nicht mehr weit – und dann stellt man fest: Etwas fehlt“, erklärt Endres die Bedeutung des Ladens als Eckpfeiler der dörflichen Struktur in Reichholzried.

Nachdem kein neuer regionaler Betreiber für das Geschäft in Sicht war, sei der Gemeinde klargewesen, dass gehandelt und der Betrieb übernommen werden müsse. Endres freut sich, dass es Engagierte vor Ort mit ihrem Einsatz der Gemeinde erleichtern, den Laden wieder zu eröffnen: Angeführt von den drei Reichholzrieder Gemeinderäten und getragen vom ehrenamtlichen Engagement im Ort, sei innerhalb kurzer Zeit viel erreicht worden.

Zwar bleiben die Räumlichkeiten grundsätzlich gleich, jedoch wird bis zur Eröffnung im Laden fleißig gewerkelt. Handwerker gestalten den Laden derzeit neu. So wurde eine Ladentheke beschafft, die zusammen mit einer neuen Einrichtung im Verkaufsraum installiert wird, damit die künftige Kundschaft eine stimmige Einkaufsatmosphäre erwartet. Wie bisher bleiben die Öffnungszeiten montags bis donnerstags und samstags von 6.15 bis etwa 9.15 Uhr.

Auch gibt es für Kunden weiterhin das gewohnte Sortiment an Backwaren. Welche Bäckerei die Belieferung übernimmt, ist noch nicht final entschieden, sagt Endres und verweist auf laufende Gespräche mit regionalen Bäckereien. Gleichwohl zeige sich die Gemeinde offen, das Sortiment im Laufe der Zeit an Kundenwünsche anzupassen. Beschränkt werden Entwicklungsmöglichkeiten jedoch durch die nicht allzu große Räumlichkeit.

Hinter der Theke wird die Kundschaft auf bekannte Gesichter treffen: Das bisherige Verkäuferinnenduo Elisabeth Hartmann und Marianne Maidel aus der ehemaligen Bäckereifiliale wurde von der Gemeinde übernommen und wird weiterhin den Laden führen. Die zwei Verkäuferinnen freuen sich bereits auf die Neueröffnung. Sie möchten die Menschen aus dem Dorf wieder in den Laden „reinholen“ und sind zuversichtlich, dass dieser sich wirtschaftlich trage, wenn er von der Bevölkerung unterstützt wird.

Als erste Werbemaßnahme hat die Gemeinde einen Namenswettbewerb für den bisher als „Brotladen“ bekannten Laden ausgerufen. Noch ist der Namen nicht festgelegt. Endres: „Ob es beim Brotladen bleibt oder wir was Neues finden“ – das sei noch nicht entschieden. Die hohe Zahl eingesandter Namensvorschläge stimmen ihn jedoch sehr positiv. Allen gemein ist die Zuversicht, in Reichholzried wieder einen Nahversorger zu haben, in dem Groß und Klein bei einem Einkauf oder „hoigarte“ zusammenkommen.

