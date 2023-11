Reicholzrieder Guggenmusik feiert Geburtstag mit "Monsterkonzert"

Die Guggenmusik Reicholzried trat schon bei der Vierschanzentournee oder beim Karneval in Köln auf. Beim zehnten Geburtstag ist auch eine neue Gruppe dabei.

09.11.2023 | Stand: 18:02 Uhr

Mit bunt besprühten Maleranzügen gingen Musikerinnen und Musiker aus Reicholzried vor zehn Jahren beim Dorfball zur Faschingszeit auf die Bühne. Eine Einlage als Guggenmusik, inspiriert von den Gastkapellen der Vorjahre. Was ein einmaliger Spaß sein sollte, entwickelte sich weiter: Am 11. November feiert die Gruppe "Gugg'amol" aus Reicholzried nun Jubiläum - eingeladen sind auch Gruppen aus Wuchzenhofen (Leutkirch), Isny, die "Hausemer Guggenmusik" aus Bad Grönenbach und eine neugegründete Formation, die sich zusammen beim sogenannten Monsterkonzert präsentieren. Was das besondere an einer Guggenmusik ist, die oft mit krachigem Klang und bunten Konstümen daherkommt? Vorsitzender Lukas Gasafi (24) sagt: "Man kann Vollschub geben. Und das, was von den Gästen zurückkommt, ist mega."

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.