Wechsel an der Spitze der Reischmann-Häuser in Kempten: Die beiden Leiter verraten im Interview, über welche Konzepte sie aktuell nachdenken.

12.12.2021 | Stand: 10:25 Uhr

Christian Campagna (45) ist neuer Leiter des Reischmann-Modehauses in der Klostersteige in Kempten. Er löst Enrico Baumbach ab, der nach Ulm wechselte. Sport-Reischmann-Chef Marc Weizenhofer (43) übernimmt indes von Campagna zusätzlich die Leitung des Trend-Hauses in der Bahnhofstraße. Was wird sich nun verändern? Darüber und über die Entwicklung der Innenstadt sprachen wir mit den beiden.