Rekord am Theater Kempten: 44.000 Besucher in der Spielzeit 2022/23

Theater Kempten: 44.000 Besucher kamen in der Spielzeit 2022/23. Das ist Rekord. Renner waren der Märchensommer mit „Peter Pan“, „Räuber Hotzenplotz“ und „Tanz der Wut“.

03.06.2023 | Stand: 11:30 Uhr

44.000 Besucherinnen und Besucher strömten in der Spielzeit 2022/23 ins Kemptener Theater. Das ist Rekord. Der große Zuspruch hat auch Theaterdirektorin Silvia Armbruster überrascht. Denn während die Theater in den Großstädten Besucherzahlen wieder wie vor Corona melden, ist der Trend in mittelgroßen und kleinen Städten eher negativ, berichtet sie.

Dauerbrenner am Theater in Kempten seit 2018: "Der Räuber Hotzenplotz" mit (von links) Hans Piesbergen als Petrosilus Zwackelmann, Sebastian Strehler als Kasperl und Christian Kaiser als Räuber Hotzenplotz. Bild: Felix Ebert

Vor allem Kinder- und Familienvorstellungen erlebten einen Ansturm: Allein 11.000 Gäste sahen beim Märchensommer 2022 auf der Freilichtbühne Burghalde „Peter Pan und Tinkerbell“. „Ein Highlight des Theaterjahres war die Wiederaufnahme des Kindertheaters ‚Der Räuber Hotzenplotz’“, sagt Theatersprecherin Nicole Schönmetzer. 4200 Besucherinnen und Besucher sahen das Stück im Dezember 2022 – 2700 in Kempten und 1500 bei drei Aufführungen in Lindau. Insgesamt kamen 3600 Besucher zu den Gastspielen des Kemptener Theaters. Übrigens: „Der Räuber Hotzenplotz“ ist die Erfolgsproduktion schlechthin. 13.000 kleine und große Theaterfans haben das Ensemblestück seit 2018 gesehen.

24 ausverkaufte Vorstellungen in der Theaterwerkstatt des Kemptener Theaters: "Tanz der Wut" mit Corinne Steudler. Bild: Matthias Becker

„Wir sind so klein, dass wir ein künstlerisches Alleinstellungsmerkmal brauchen“, sagt Theaterdirektorin Armbruster. Eigenproduktionen sind für sie ein Schlüssel zum Erfolg. Dass auch ernste Themen ankommen, zeigte die Produktion „Tanz der Wut“ mit Corinne Steudler, die 24 Mal in der stets ausverkauften Theaterwerkstatt auftrat. 1260 Menschen sahen das Stück über sexuelle Gewalt.