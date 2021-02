Rekordversuch in Kempten: Der kleinste Faschingsumzug der Welt

Faschings-Prinzenpaar organisiert in Kempten den „kleinsten Faschingsumzug der Welt“ und will damit ins Guinness-Buch der Rekorde.

Ein Zirkusdirektor sprüht bekanntlich kraft Amtes vor originellen Ideen. Und der Direktor des Zirkus Liberta, Dieter Schetz, erst recht. Vor allem, wenn er als Faschingsprinz Dieter I. regiert. Weil diese Regentschaft mit seiner Prinzessin, Brigitte I., heuer coronabedingt nur auf dem Wohnsitz der beiden in Göhlenbühl stattfand, hat der Prinz des Faschingsvereins Kempten am Montagnachmittag etwas besonders Originelles organisiert: den „kleinsten Faschingsumzug der Welt“, mit dem er ins Guinness-Buch der Rekorde will. Dort ist Schetz bereits mit seinem Zirkus Liberta als dem „kleinsten Zirkus der Welt“ registriert.