Rentnerin in Kempten überfallen: 63-Jährige leicht verletzt

Eine Rentnerin wurde Ende April in Kempten überfallen. Bei dem Vorfall wurde die 63-Jährige verletzt. Die Polizei sucht Zeugen.

03.05.2021 | Stand: 17:55 Uhr

Eine Rentnerin ist in Kempten überfallen worden und wurde dabei auch verletzt. Wie die Polizei mitteilte, wurde der Raubüberfall, der bereits am 29. April zwischen 16.30 Uhr und 17 Uhr in der Fuchsbühlstraße passierte, erst jetzt bekannt.

Radfahrer entreißt Rentnerin Einkaufstaschen

Die 63-jährige Frau war in einem Lebensmittelmarkt in der Salzstraße an der Einmündung zur Eberhardstraße einkaufen. Als sie zu Fuß nach Hause ging, näherte sich in der Fuchsbühlstraße von hinten ein Radfahrer, riss ihr plötzlich und unerwartet die beiden Einkaufstaschen vom Arm und flüchtete auf seinem Rad nach rechts in die Bodmanstraße.

63-Jährige stürzt bei Überfall und wird verletzt

Die Rentnerin stürzte laut Polizei infolge des Angriffs auf dem Gehweg und wurde dabei leicht an der linken Schläfe und an der Hüfte verletzt. Die Frau konnte den Täter nicht im Detail beschreiben. Sie gab jedoch an, dass er vermutlich männlich war, einen schwarzen Kapuzenpullover trug und ein Rad ohne Schutzbleche und ohne Gepäckträger fuhr.

Der Unbekannte erbeutete bei dem Überfall die Einkäufe der Frau in zwei beigen Stoffbeuteln sowie die rote Leder-Geldbörse mit etwa 50 Euro Bargeld darin, die ebenfalls in einer der Taschen war. Die Kripo Kempten nimmt Hinweise telefonisch unter 0831/99090 entgegen.

