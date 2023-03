"Resilienz ist das Immunsystem der Psyche" - Psychologin gibt in Kempten Tipps zur Stressbewältigung

Stress in Beruf oder Familie gehören für viele zum Alltag. Psychologin Susanne Götz zeigt in Kempten Methoden, um nach Krisen wieder auf die Füße zu kommen.

12.03.2023 | Stand: 17:19 Uhr

Es war der 4. Dezember 2010, als sich der damals 23-jährige Samuel Koch bei der Fernsehshow „Wetten dass ...?“ folgenschwer verletzte. Trotz Querschnittslähmung nahm er schon nach einem Jahr sein Studium wieder auf. Zu so einer Entscheidung gehöre neben Mut auch eine ordentliche Portion an psychischer Widerstandskraft, sagte Susanne Götz. „Von solchen Menschen können wir lernen.“ Im Rahmen der Frauenaktionstage in Kempten sprach die Diplom-Psychologin in einem Vortrag über Resilienz.

In Kursen lernen, die eigene Belastbarkeit zu steigern

Sich stapelnde Akten, die Energiekrise, der Verlust eines geliebten Menschen – ob globale Konflikte oder persönliche Schicksalsschläge, Krisen seien alltäglich. Dabei variiere die Belastungsgrenze von Mensch zu Mensch. „Ich bin ja so im Stress“ fühlt der eine, während ein anderer nur müde grinst. Stress sei individuell und zunächst nicht negativ, denn er fördere und motiviere, sagte Götz. Zur Gefahr werde er dann, wenn scheinbar kein Weg aus der Belastung führt. Götz zufolge sei es wichtig, sich mit Stress auseinander zu setzen –die persönliche Belastbarkeit im Umgang mit Stress zu steigern, sei von großer Bedeutung.

„Die Resilienz ist das Immunsystem der Psyche“, meinte Götz. Und das müsse gepflegt und gehegt werden. Sich mit der eigenen psychischen Widerstandskraft zu befassen, bedeute nicht, nie wieder von den Füßen gerissen zu werden. Resilienz sensibilisiere für die eigenen Stressfaktoren und erleichtere laut der Psychologin, schnell wieder auf die Füße zu kommen. Ebenso wie sich Lebenseinstellung und Verhalten über die Jahre ändern können, sei auch Resilienz ein lebenslanger Prozess. Als Sprungbrett können Coaching-Kurse helfen. Oft angeboten von Krankenkassen, als internes Projekt in Firmen oder über freiberufliche Trainer gebe es Möglichkeiten, Resilienz aktiv zu trainieren. Dennoch liege die Arbeit bei einem selbst.

Psychologin zeigt in Kempten Schritt für mehr Resilienz im Alltag

„Wir haben’s ja dabei“, warf Christina Zahnow, die Beauftragte für Chancengleichheit am Arbeitsmarkt in Kempten, ein. Wer sich nicht mit den eigenen Stressfaktoren beschäftigen will, könne keine Veränderung erzielen. Den Weg der Resilienz gehe man in kleinen Schritten. Grundbaustein der Entwicklung sei Optimismus, sagte Götz. Eine Möglichkeit, Übungen zur Resilienz in den Alltag einzugliedern, sei ein sogenanntes „Fazit des Tages“. Der Fokus liege darauf, sich auf das Positive zu fokussieren. Aber auch Zeit an der frischen Luft fördere den Prozess. Bereits 15 Minuten würden ausreichen, um negative Gedanken loszuwerden.

Jeder Mensch bringe unterschiedliche Kompetenzen mit, betonte Götz. Ob nun durch eine proaktive Einstellung, emotionale Stabilität, Verständnis oder Rückhalt – in Stresssituationen sei es von Vorteil sich darauf berufen zu können. Eine Musterlösung gebe es nicht. Der Prozess der Resilienz sei individuell gestaltbar.