Ringen um Platz für Solarmodule - Stadt kündigt privaten Betreibern Verträge

Bislang nutzen in Kempten auch private Betreiber kommunale Dächer zum Stromerzeugen. Jetzt kündigt die Stadt Verträge. Was das mit dem Klimaplan zu tun hat.

12.10.2023 | Stand: 05:30 Uhr

Photovoltaik-Anlagen bedecken die Dächer zahlreicher städtischer Gebäude in Kempten. Drei von ihnen betreibt Hans Ruß. Seit bald 20 Jahren läuft sein Vertrag mit der Stadt Kempten, der es ihm gestattet, PV-Module auf Dächern von drei Schulen zu platzieren. Der so produzierte Strom wird ins Netz eingespeist, also verkauft. Nun hat ihm die Stadt gekündigt. „Wie kommt man in so einer Zeit auf die Idee, das zu tun?“, sagt Ruß und spielt auf Klimawandel und Energiekrise an.

