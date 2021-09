Robert Habeck in Kempten: Mit hochgekrempelten Ärmeln gegen das „Aussitzen“

Grünen-Chef Robert Habeck lobt in Kempten vor 550 Zuhörern Noch-Bundeskanzlerin Angela Merkel, will dann aber doch ein Ende der „politischen Bequemlichkeit“.

09.09.2021 | Stand: 19:45 Uhr

Auf der Bühne liegt grüner Kunstrasen, am Bauzaun vor der Basilika ist ein großes Banner mit der Aufschrift „Klimaschutz – jetzt“ angebracht. Und hier und dort hängen Plakate der Sonthofer Gruppe von „Fridays for Future“, die für ihren Klimastreik am Freitag, 24. September, wirbt. Welche Partei am Donnerstagnachmittag in Kempten Wahlkampf macht, ist von weitem zu erkennen. Nach und nach füllt sich der Hildegardplatz. Am Ende sind es etwa 550 Menschen, die den Grünen-Chef Robert Habeck live erleben wollten. Auffällig an diesem Nachmittag: Unterm Strich fällt der Name Merkel deutlich öfter als der der Grünen-Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock.