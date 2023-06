Rock the Box Festival 2023 in Kempten: Termin, Line-up, Tickets

01.06.2023 | Stand: 07:51 Uhr

Ende Oktober beherbergt die Big Box Kempten im Allgäu mit Rock the Box eines der Festivals 2023 in der Region. Die Oberallgäuer Heavy-Alternative-Rock-Band Stepfather Fred richtet das Festival aus. Sie unterbricht dafür sogar ihre Deutschlandtournee, um selbst auf der Bühne zu stehen neben den anderen Bands. Alle Informationen:

Wann findet das Rock the Box Festival 2023 statt?

Wie sieht das Line-up für das Rock the Box Festival 2023 aus?

Wie viel kosten die Tickets für das Rock the Box Festival 2023 und wo bekommt man sie?

Die Big Box in Kempten beherbergt nicht nur eine Menge Künstler und Bands, sondern Ende Oktober das Rock the Box Festival 2023. Veranstalter ist sind Stepfather Fred, welche aus dem Oberallgäu kommen, aber auch selbst am Samstag, den 21. Oktober auf der Bühne stehen werden. Einlass ist ab 18 Uhr. Beginnen wird Rock the Box dann um 18.45 Uhr.

Samstag, 21. Oktober 2023 Einlass: 18 Uhr Beginn: 18.45 Uhr



Stepfather Fred hat nationale und internationale Bands eingeladen, die das Line-up 2023 bilden:

POWDER FOR PIGEONS (Australien/Deutschland)

SICKERT (Schweiz)

THRILLER (Deutschland, Kempten)

LIT VILLIANS (Deutschland, Karlsruhe)

STEPFATHER FRED

Die Tickets für Rock the Box Festival 2023 kosten 34.99 Euro. Sie sind entweder über die Big Box Kempten erhältlich, aber auch im Ticketshop der Allgäuer Zeitung.

Anfahrt zu Rock the Box Festival 2023 in der Big Box Kempten

Zur Big Box Kempten kann man entweder per Zug oder mit dem Auto anreisen. Der Hauptbahnhof Kempten liegt nur rund 15 Gehminuten von der Big Box Kempten.

Wo kann man bei der Big Box Kempten parken?

Wer mit dem Auto anreist, braucht auch einen Parkplatz. Man kann im Parkhaus des Forum Allgäu parken. Dieses hat bis zu 90 Minuten nach Veranstaltungsende geöffnet, ist allerdings kostenpflichtig. Ebenso gilt das auch für den Parkplatz neben der Allgäu-Halle.

