Röstereien und Brauereien in Kempten: Läuft Kaffee dem Bier den Rang ab?

In Kempten gibt es nur noch eine Bier-Brautätte für Helles und Weizen. Kaffee-Röstereien haben sich dagegen etabliert. Ein Überblick über die Genuss-Macher.

22.01.2023 | Stand: 05:30 Uhr

In Bayern ist Bierbrauen seit Jahrhunderten fester Bestandteil der gelebten Kultur. So wundert es nicht, dass auch das Allgäu eine staatliche Anzahl an Brauereien beheimatet – große wie das Allgäuer Brauhaus und kleine wie die Brauerei Gipfelstürmer in der Enzianhütte am Fellhorn. Insgesamt fast 50 Brauereien sind verteilt über das Allgäu. Doch ausgerechnet in Kempten gibt es nur noch eine kleine Braustätte, die vor Ort Bier produziert: der Michlbräu am Nordrand Kemptens, auf dem Weg nach Wiggensbach.

