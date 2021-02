Innerhalb weniger Tage findet die nächste Corona-Demo Kempten statt. Die Teilnehmer müssen sich klarmachen, wen sie allein mit ihrer Anwesenheit unterstützen.

24.02.2021 | Stand: 07:40 Uhr

Wir leben in einer Demokratie. In dieser ist es erlaubt, seine Meinung zu äußern, dafür auf die Straße zu gehen und seine Stimme zu erheben. Das ist richtig und wichtig. Doch wer demonstriert, muss sich bewusst sein, mit wem er Seite an Seite steht. Und vor allem: wem er lautstark applaudiert.