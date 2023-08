"Ronja Räubertochter" auf der Freilichtbühne Altusried: Rekord bei der Auslastung

Über 35.000 Kinder und Erwachsene sehen das Lindgren-Stück auf der Freilichtbühne. Das bedeutet eine Auslastung von 95 Prozent. Warum lief das Stück so gut?

01.08.2023 | Stand: 17:04 Uhr

Die Altusrieder Freilichtspieler jubeln: Nach dem eher mageren Zuspruch beim „Bayerischen Hiasl“ im vergangenen Jahr können sie sich heuer über einen Rekord freuen. Bei den 15 Aufführungen von „Ronja Räubertochter“ sind durchschnittlich 95,8 Prozent der rund 2500 Zuschauerplätze besetzt. So viel wie noch nie bei einem Open-Air-Stück in Altusried. 35.380 Kinder und Erwachsene werden am Ende das Schauspiel mit Musik über die rebellische Räubertochter, ihren ähnlich sturköpfigen Freund Birk und zwei verfeindete Clans gesehen haben.

