Ronja Räubertochter auf der Freilichtbühne in Altusried sorgt für minutenlangen Applaus

Gelungene Premiere in Altusried: "Ronja Räubertochter" kommt beim Publikum auf der ausverkauften Freilichtbühne Altusried bestens an. Es spendet langen Applaus.

Von Markus Noichl

09.07.2023 | Stand: 11:30 Uhr

Minutenlange Ovationen nach der ausverkauften Premiere von "Ronja Räubertochter" in Altusried: bei Bilderbuch-Wetter entfaltete die Freilichtbühne all ihr Charisma. Und die Geschichte um zwei konkurrierende Räuberbanden und ihre starrköpfigen Anführer, die nur durch die Menschlichkeit und Vernunft ihrer Kinder und Frauen vor dem Untergang bewahrt werden, scheint einen Nerv zu treffen. Dass in der Evolution nicht die Stärksten auf Kosten der Schwächeren siegen, sondern die besten Zusammen-Arbeiter - diese naturwissenschaftlich längst bewiesene Tatsache kann nicht oft genug ins Bewusstsein geholt werden.

